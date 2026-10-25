El Bournemouth profundiza la crisis del Manchester United con una contundente goleada en Old Trafford

Sin Bruno Fernández, los Red Devils volvieron a caer y se hubdieron más en la Premier Legaue

El Manchester United vivió una nueva jornada para el olvido al caer derrotado 0-3 frente al Bournemouth en pleno 'Teatro de los Sueños', en duelo correspondiente a la octava fecha de la Premier League. Ni siquiera la controvertida suplencia de Bruno Fernandes, relegado al banquillo por decisión técnica tras sus recientes declaraciones, sirvió de revulsivo para un equipo desdibujado bajo la dirección de Michael Carrick.

El conjunto visitante inauguró el marcador al minuto 38, cuando Rayan aprovechó un desajuste defensivo para llegar completamente desmarcado al segundo poste y batir al guardameta Senne Lammens.

Bryan Mbeumo, jugador del Manchester United | AP

Sin capacidad de reacción por parte de los locales, los 'Cherries' ampliaron la ventaja antes del descanso. Un desafortunado resbalón de Leny Yoro abrió la puerta para que Adrien Truffert enviara un centro medido al corazón del área, donde Marcus Tavernier remató a placer para firmar el 2-0.

La debacle mancuniana se consumó en el minuto 71 tras un despeje largo de la zaga visitante. Una mala salida e indecisión de Lammens fuera de su área facilitó la tarea a Evanilson, quien se anticipó y definió con la pierna derecha para sellar el 3-0 definitivo. La tercera anotación provocó que un sector importante de la afición abandonara las gradas antes del silbatazo final.

Rayan, jugador del Bournemouth | AP

Con este tropiezo, el United suma su tercera derrota en el certamen inglés y extiende su racha negativa a ocho partidos oficiales sin conocer la victoria. Su último festejo data del 10 de septiembre, cuando superó 4-0 al Sabah FK en la Champions League, mientras que su único triunfo en la Premier League se dio el pasado 30 de agosto ante el Ipswich Town (5-2).

El panorama luce crítico para Michael Carrick, cuya continuidad al frente del banquillo queda seriamente comprometida antes de visitar Stamford Bridge el próximo sábado para medirse al Chelsea.