VIDEO: Neymar 'pierde la cabeza' y se lanza contra rival luego de lo expulsaron por taparse la boca

Neymar agrede a un rival de Bahía mientras sus compañeros de Santos tratan de detenerlo | AFP

El exjugador de Barcelona y PSG dejó una de las imágenes más lamentables del fin de semana

Una más para Neymar. El exjugador de Barcelona y PSG sigue sumando polémicas y ahora nuevamente se puso a sí mismo bajo escrutinio por su reacción este sábado al ser expulsado por taparse la boca en el partido entre Santos FC y Bahía.

Una vez que el árbitro central finalizó la revisión en el VAR y le mostró la roja a Ney, éste se lanzó contra Rodrigo Nestor, quien fue quien lo acusó de insultarlo y taparse la boca. Jugadores del Peixe tuvieron que detener a Neymar, quien afirma que no dijo ninguna ofensa.

¿Qué pasó con Neymar en el partido de Santos?

Con un gol de Luciano Juba al minuto 39, Bahía se fue al descanso con la ventaja en el marcador y la superioridad numérica por la expulsión de Neymar al 45'. En la repetición se ve el momento en que el delantero de Santos se acerca a los rivales con gestos de burla en el círculo del campo.

Tras ello, algo le dice Néstor a lo cual Neymar respondió pero con la mano en la boca. El jugador de Bahía de inmediato se dirigió al árbitro central para denunciar lo ocurrido. Los futbolistas rodearon al silbante después de ello, pero el colegiado los alejó a todos para dirigirse al VAR.

El momento de la expulsión de Neymar en el partido de Santos contra Bahía | AFP

Finalizada su revisión, determinó expulsar a Neymar bajo la "Ley Vinicius Jr", lo que causó mayor molestia para el ex de Al Hilal, quien se lanzó contra Nestor. Marcos Víctor, de Bahía, trató de detenerlo, pero se llevó un golpe en el rostro.

Incluso los propios compañeros de Neymar recibieron empujones y gritos por parte del delantero de 34 años. Finalmente fue Rodinei quien logró que su colega se retirara del campo, aunque no logró apaciguar su furia.

Neymar acusa a Néstor de mala intención

A raíz de lo ocurrido, el ex de clubes como PSG y Barcelona no dudó en excusarse. "Esta regla se introdujo contra el racismo y él quiso sacar ventaja en el partido porque me llevé la mano a la boca. No le dije ni una palabra", aseguró.

Neymar aceptó que hubo insultos, algo normal en el futbol, pero que nunca fue racismo. "Estoy triste por lo que ha pasado. La verdad es que actuó con mucha mala intención. Ha hablado de decencia. Yo también soy decente, pero soy un hombre: lo que has hecho simplemente no se hace".

"Le he dado a un idiota la oportunidad de hacerse notar. Gracias, Nestor. Yo podré dormir tranquilo, pero tú, con tus malas artes, no lo conseguirás", concluyó Neymar, mientras que el jugador de Bahía mantuvo su postura de que el delantero fue el que cometió una infracción.

"Él sabe lo que me dijo. Fue una falta de respeto hacia mí y hacia la camiseta del Bahía. No se deben hacer ese tipo de cosas. Yo nunca diría algo así", declaró Néstor, pero se negó a repetir las palabras del '10' de Santos "porque hay niños viendo y no estuvo bien", sentenció.