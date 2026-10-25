Última hora: Courtois se pierde el Clásico de Barcelona vs Real Madrid, ¿qué le pasa al arquero belga?

Courtois en celebración con Real Madrid en la Champions League | AP

Lunin tendrá que hacerse cargo de la portería en la visita de los Merengues al Camp Nou

Una baja más para José Mourinho. El técnico portugués no contará con Thibaut Courtois este domingo en la visita de Real Madrid al Barcelona, debido a un "proceso gripal", según informó el club en un comunicado.

Illia Voloshyn, quien milita en la categoría C de los equipos juveniles, tomará el lugar del arquero belga en la convocatoria. Sin embargo, en teoría será Andriy Lunin quien ataje en la jornada de este domingo en el Camp Nou.

¿Desde cuándo no es titular Lunin con Real Madrid?

La última vez que el ucraniano de 27 años salió de inicio con los Merengues fue en la victoria 0-2 contra Espanyol en la Jornada 34 de LaLiga en la Temporada 2025-26. En esa ocasión, Lunin atajó por varios meses luego de un desgarro muscular que sufrió Courtois.

No obstante, el veterano guardameta belga volvió precisamente para el Clásico ante Barcelona en la Jornada 35, pero no pudo evitar la derrota 0-2. Ahora Lunin buscará evitar el tercer descalabro al hilo, y séptimo en los últimos ocho juegos.

Andriy Lunin con Real Madrid en la Champions League | AP

Será la quinta ocasión que Lunin ataje contra Barcelona, con tres victorias y una derrota como antecedente. La más reciente fue en la Jornada 32 de la Temporada 2023-24, cuando un gol de Jude Bellingham en la compensación le dio el triunfo a los Merengues.

¿Con qué jugadores no contará Real Madrid?

La ausencia de Courtois se suma a las de Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo Goes, quienes se encuentran en recuperación por lesiones de larga duración. Afortunadamente, en el caso del belga se espera que no se pierda muchos juegos.

Courtois en calentamiento con Real Madrid en la Champions League | AP

No obstante, Courtois será el segundo titular ausente este domingo, ya que Vinicius Jr. cumplirá apenas su segundo de cuatro partidos de suspensión por lo ocurrido hace un par de semanas en el compromiso contra Villarreal.

Por parte de Barcelona no estarán Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christenssen y Roony Bardghji, los cinco lesionados. En el caso del neerlandés, es el único que se perderá toda la temporada, el resto podría volver tras el parón de noviembre.