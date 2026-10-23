El mediocampista español eligió al exdefensa mexicano para acompañar a Gerard Piqué en la zaga, en una alineación repleta de leyendas como Messi, Ronaldinho, Xavi e Iniesta

Rafa Márquez sigue siendo reconocido como una de las grandes figuras en la historia del Barcelona. El exdefensa mexicano fue incluido por Pedri en su once histórico del conjunto blaugrana, durante una dinámica con ESPN, en la que compartió alineación con algunas de las máximas leyendas del club.

El mediocampista español colocó a Márquez como defensa central junto a Gerard Piqué, una elección que destaca la huella que dejó el mexicano en el equipo catalán, pese a que Pedri tenía apenas siete años cuando el zaguero concluyó su etapa en el Barcelona, en 2010.

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Rafa Márquez, una leyenda del Barcelona

Rafa Márquez defendió los colores del Barcelona durante siete temporadas, entre 2003 y 2010, periodo en el que conquistó cuatro títulos de LaLiga, dos Champions League, una Copa del Rey y un Mundial de Clubes. Además, formó parte de la plantilla que consiguió el histórico sextete de 2009 bajo las órdenes de Pep Guardiola.

El mexicano llegó procedente del Mónaco y se distinguió por su capacidad para anticipar a los rivales, su precisión en la salida del balón y su versatilidad para desempeñarse tanto como defensa central como mediocampista.

Durante su paso por el conjunto blaugrana, Márquez compartió vestidor con futbolistas como Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Ronaldinho, nombres que también aparecen en la alineación ideal elegida por Pedri.

Rafa Márquez con Ronaldinho y Carles Puyol con Barcelona | AFP

¿Cómo quedó el once histórico del Barcelona elegido por Pedri?

Para su equipo ideal, Pedri eligió a Marc-André ter Stegen como portero y conformó una línea defensiva de cuatro jugadores. Carles Puyol apareció como lateral derecho, mientras que Rafa Márquez y Gerard Piqué ocuparon las posiciones de centrales. Jordi Alba completó la zaga por el costado izquierdo.

En el mediocampo, el español seleccionó a Sergio Busquets, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, un tridente que marcó una época tanto en el Barcelona como en la Selección de España.

Finalmente, el ataque quedó conformado por Lionel Messi como extremo derecho, Ronaldinho por la izquierda y Luis Suárez como delantero centro. De esta manera, Pedri completó su once histórico con un esquema 4-3-3, en el que Rafa Márquez ocupa un lugar entre las grandes figuras que han vestido la camiseta blaugrana.