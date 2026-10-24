Julián Álvarez ofrece disculpas a la afición del Atlético de Madrid tras revelar su deseo salir del club

El delantero argentino reconoció que se equivocó con sus declaraciones durante el Mundial, en las que habló sobre su futuro y su deseo de 'cumplir su sueño'

Julián Álvarez rompió el silencio y pidió disculpas a la afición del Atlético de Madrid por sus declaraciones durante el Mundial 2026, cuando habló sobre su futuro y manifestó su deseo de cumplir su sueño (jugar en el Barcelona). El atacante reconoció que se equivocó tanto en sus palabras como en el momento en que las expresó, luego de la molestia que generaron entre los seguidores rojiblancos.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. La verdad que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento”, expresó el argentino, quien también reconoció que comprende el enojo de los aficionados por sus declaraciones.

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Julián Álvarez entiende el enojo de los colchoneros

Durante el mercado de fichajes, antes de que comenzara la temporada, el Barcelona hizo muchos esfuerzos para buscar el fichaje del delantero campeón del mundo, por lo que hubo una gran 'novela' en torno a 'La Araña', pero este no logró concretarse por todas las trabas que el club 'Colchonero' le puso a los Blaugranas para hacerse con el fichaje.

Meses después, el delantero reconoció que la reacción de los seguidores del Atlético de Madrid es comprensible, especialmente por el respaldo que le han brindado durante su etapa con el equipo. Álvarez incluso aseguró que, si estuviera en el lugar de los aficionados, también se habría molestado por sus palabras.

“Yo también, como hincha, me hubiera enojado”, admitió el atacante, quien agradeció el apoyo que ha recibido durante los últimos años y la paciencia que los seguidores han tenido con él durante las semanas recientes.

Julián Álvarez celebrando gol ante La Coruña | X:@Atleti

Julián Álvarez se enfoca en el Atlético de Madrid

Después de reconocer su equivocación, el argentino aseguró que su prioridad es trabajar para mejorar su rendimiento y contribuir a los objetivos deportivos del equipo. También agradeció a sus compañeros por el respaldo que le han brindado durante este periodo.

“Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando mi rendimiento junto a todo el equipo, que también les quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo”, señaló.

Finalmente, Álvarez insistió en que el Atlético de Madrid tiene objetivos importantes por delante y que su atención debe estar puesta en el trabajo dentro del terreno de juego.

“Así que nada, a trabajar que tenemos cosas muy importantes con el equipo”, concluyó el delantero argentino.