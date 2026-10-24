Julián Álvarez se reconcilia en el Metropolitano con gol para el triunfo del Atleti

El argentino anotó su primer gol en LaLiga tras un verano intenso por su posible salida del club

El Atlético de Madrid consiguió una valiosa victoria por 1-0 frente al Deportivo La Coruña en la Jornada 10 de LaLiga, en un encuentro que tuvo como gran protagonista a Julián Álvarez.

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El delantero argentino apareció en el momento indicado para marcar el único gol del compromiso y darle tres puntos fundamentales al conjunto dirigido por Diego Simeone, pero su anotación también tuvo un significado especial: representó un nuevo paso hacia la reconciliación con una afición que había cuestionado su compromiso durante el verano.

El partido comenzó con dificultades para los rojiblancos, que encontraron en el Deportivo a un rival ordenado y dispuesto a competir de tú a tú en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto gallego consiguió incomodar a los locales durante la primera mitad y generó oportunidades para adelantarse en el marcador.

Julián Álvarez pelea el balón en el partido ante Manchester United | AP

Jan Oblak tuvo que intervenir para evitar que los visitantes tomaran ventaja, mientras el Atlético buscaba alternativas para superar el planteamiento defensivo de su adversario.

¿Cómo fue el gol de Julián Álvarez?

Tras el descanso, el equipo de Simeone encontró la fórmula para romper el empate y lo hizo con una combinación que terminó en los pies de su delantero estrella. Al minuto 48, Grimaldo envió un centro que llegó hasta el segundo poste, donde Julián Álvarez apareció para cerrar la pinza y mandar el balón al fondo de las redes.

Julián Álvarez con Atlético de Madrid en la Temporada 2026-27 | AFP

Reconciliación con la afición

El atacante argentino tomó un nuevo respiro con la afición, quien venía de marcar ante el Stuttgart en la Champions League. Después de varios meses sin anotar con el Atlético, Álvarez había roto su sequía europea el pasado martes y volvió a hacerse presente en el marcador apenas unos días después.

Y es que, la historia de Julián durante los últimos meses estuvo marcada por la tensión con los seguidores colchoneros, luego de que su nombre quedara vinculado a una posible salida durante el mercado de fichajes de verano.

El Estadio Metropolitano, casa del Atleti| AP

Ante el Deportivo, Álvarez recibió muestras de reconocimiento por su participación y terminó siendo ovacionado, una imagen que contrastó con los abucheos que había escuchado semanas atrás.