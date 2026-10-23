Las bajas de Atlético de Madrid que le darían una oportunidad de Oro en Champions a Obed Vargas

El volante mexicano podría ser a única opción en el medio campo para el juego ante Bayern Múnich

Obed Vargas parece tener una oportunidad de oro en puerta. Tras haber debutado en la UEFA Champions League ante Stuttgart, el volante mexicano podría finalmente ser titular en el siguiente juego del equipo del Atlético de Madrid en la competencia europea debido a múltiples bajas del cuadro colchonero.

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Debutó en Champions

El mediocampista mexicano no había jugado con Atlético de Madrid en toda la Temporada 2026-27, pero finalmente este martes sumó sus primeros minutos en el empate a un gol en la visita a Stuttgart.

El jugador de la Selección Mexicana ingresó al minuto 78 en la visita de los Colchoneros a Stuttgart, en lugar de Julián Álvarez. Con ello, además debutó en el torneo de la UEFA, ya que la campaña pasada, Diego Simeone no utilizó al mexicano en ninguno de los partidos del certamen continental.

Obed Vargas y los jugadores de Atlético de Madrid en la Champions League | AP

¿Por qué sería titular?

Pese a que todavía faltan dos semanas para el siguiente encuentro de Atlético de Madrid en el torneo internacional, la puerta se ha abierto para que el futbolista mexicano vea minutos y sean desde titular.

Vargas podría aparecer en el once inicial en contra el Bayern Munich el próximo 3 de noviembre debido a que los mediocampistas Johnny Cardoso y Koke siguen lesionados y de momento, no hay una fecha estimada para sus retornos. Sin embargo, la mayor razón de una posible titularidad del ex de Seattle es que Morten Hjulmand estará suspendido al haber sido expulsado ante Stuttgart.

Diego Simeone podría darle la oportunidad a Obed Vargas de acompañar a Pablo Barrios en el medio campo de su equipo para enfrentar a los bávaros

Obed Vargas sale a calentar con Atlético de Madrid | IG: @atleticodemadrid