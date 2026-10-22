Cesc Fàbregas indicó a sus jugadores que "bajaran el ritmo" contra el Manchester United

El Como propinó una goleada de 4-1 al Manchester United en la UEFA Champions League

El Como firmó una noche de ensueño en la UEFA Champions League con un contundente 4-1 sobre el Manchester United. La superioridad del conjunto italiano resultó tan abrumadora que el propio director técnico, Cesc Fàbregas, decidió intervenir desde el banquillo para ordenar a sus futbolistas que redujeran la intensidad en el tramo final del compromiso.

Con la ventaja amplia en el marcador y el dominio absoluto sobre el césped del Estadio Giuseppe Sinigaglia, el estratega español priorizó la gestión del físico de sus dirigidos en lugar de buscar un castigo mayor frente a un contrincante sin respuesta.

La orden de Cesc Fàbregas en el banquillo

En conferencia de prensa posterior al triunfo, Fàbregas explicó el motivo por el cual solicitó calma a su plantilla cuando el encuentro ya estaba resuelto a su favor:

Nico paz tras anotar gol con el Como 1907 en Champions League | AP

Me arrepiento quizás de los últimos 10 minutos, cuando fui yo quien le dijo al equipo que bajara el ritmo, porque había otro partido y tal vez con una ventaja de 4-0 podrían haber logrado algo

Le dije a Tasos Douvikas que no corriera más, que se mantuviera en el medio, y tal vez eso es lo que lamento, porque soy el primero que siempre lleva la lucha hasta el final. Ese gol me dolió

Nico Paz en la Champions League con el Como 1907 | AP