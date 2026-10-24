¡Lamentable! Lamine Yamal ignora a niño y lo deja al borde del llanto cuando tan solo quería una foto

El pequeño fan mostró su ternura ante el jugador del Barcelona que ni se inmutó

La ilusión de conocer a un ídolo deportivo puede convertirse en un recuerdo inolvidable, especialmente durante la infancia. Sin embargo, un video protagonizado por Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, dejó a un niño al borde del llanto.

¿Qué sucedió?

En la grabación, el joven aficionado se acerca al automóvil en el que viajaba el internacional español, quien ocupaba el asiento del copiloto. Con evidente insistencia, el menor intenta llamar su atención y le pide una imagen que probablemente habría guardado como un recuerdo especial.

Pese a sus esfuerzos, el futbolista permanece mirando hacia el frente, mientras utiliza unas gafas e ignora la petición, incluso otra voz aparece cantándole al futbolista pero tampoco tuvo respuesta.

Yamal deja a niño ignorado que buscaba solo una foto | CAPTURA DE PANTALLA

La frase del pequeño se convirtió en uno de los elementos más comentados de la escena. «Por favor, Lamine, te lo suplico. Lamine, por favor, por favor», repite el niño, esperando que el jugador voltee para escucharlo.

Las críticas no tardaron en aparecer, pues algunos aficionados consideran que atender una solicitud tan sencilla podría significar mucho para un niño que admira al futbolista.

Lamine Yamal y Hansi Flick en el Betis vs Barcelona de LaLiga | AP

No obstante, también es importante considerar que una grabación breve no siempre permite conocer las circunstancias completas de una situación. Aunque en las imágenes no se aprecia una respuesta de Yamal al menor, no existe suficiente contexto para determinar por qué actuó de esa manera ni qué ocurrió antes o después del momento captado.

Yamal, la sensación del futbol

Sus actuaciones con el conjunto azulgrana y la selección española lo han convertido en una de las figuras más seguidas de su generación, por lo que sus apariciones fuera de los estadios también despiertan interés y cualquier interacción con los aficionados puede generar repercusiones.