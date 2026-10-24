La ilusión de conocer a un ídolo deportivo puede convertirse en un recuerdo inolvidable, especialmente durante la infancia. Sin embargo, un video protagonizado por Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona, dejó a un niño al borde del llanto.
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¿Qué sucedió?
En la grabación, el joven aficionado se acerca al automóvil en el que viajaba el internacional español, quien ocupaba el asiento del copiloto. Con evidente insistencia, el menor intenta llamar su atención y le pide una imagen que probablemente habría guardado como un recuerdo especial.
Pese a sus esfuerzos, el futbolista permanece mirando hacia el frente, mientras utiliza unas gafas e ignora la petición, incluso otra voz aparece cantándole al futbolista pero tampoco tuvo respuesta.
La frase del pequeño se convirtió en uno de los elementos más comentados de la escena. «Por favor, Lamine, te lo suplico. Lamine, por favor, por favor», repite el niño, esperando que el jugador voltee para escucharlo.
Las críticas no tardaron en aparecer, pues algunos aficionados consideran que atender una solicitud tan sencilla podría significar mucho para un niño que admira al futbolista.
No obstante, también es importante considerar que una grabación breve no siempre permite conocer las circunstancias completas de una situación. Aunque en las imágenes no se aprecia una respuesta de Yamal al menor, no existe suficiente contexto para determinar por qué actuó de esa manera ni qué ocurrió antes o después del momento captado.
Yamal, la sensación del futbol
Sus actuaciones con el conjunto azulgrana y la selección española lo han convertido en una de las figuras más seguidas de su generación, por lo que sus apariciones fuera de los estadios también despiertan interés y cualquier interacción con los aficionados puede generar repercusiones.
La relación de Yamal con sus seguidores, además, no se limita a este episodio. El futbolista también ha protagonizado momentos de cercanía con aficionados, incluidos menores, como cuando entregó su sudadera a un niño después del encuentro del Barcelona frente al Galatasaray en octubre de 2026.