‘Hormiga’ González regresa a la titularidad en goleada del Olympiacos ante el Kalamata

El delantero mexicano sigue tomando confianza en Grecia

Armando González volvió a la titularidad este domingo con el Olympiacos, después de que sus buenas actuaciones recientes le permitieran recuperar la confianza del técnico español Imanol Alguacil.

El delantero mexicano fue titular en la goleada de 5-0 del conjunto rojiblanco sobre el Kalamata, correspondiente a la competición copera, y disputó 60 minutos antes de ser sustituido.

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Regresa a la titularidad en la Liga

‘Hormigol’ había pasado de ser un jugador habitual en el once inicial bajo las órdenes de José Luis Mendilibar a tener que esperar su oportunidad desde el banquillo tras la llegada de Imanol Alguacil al banquillo del Olympiacos.

El último partido en el que González había sido titular en la Superliga de Grecia fue precisamente en el debut de Alguacil como entrenador del conjunto griego, en la cuarta jornada ante el OFI Crete. En aquel encuentro, el mexicano inició de titular y disputó 67 minutos.

Armando 'Hormiga' González en partido con Olympiacos | AP

A partir de ese encuentro, la ‘Hormiga’ perdió protagonismo en el campeonato local. Fue suplente ante el Levadiakos, no tuvo minutos en el clásico frente al Panathinaikos y nuevamente ingresó de cambio ante el Panetolikos, acumulando 94 minutos en tres partidos de liga.

Después de tres encuentros consecutivos comenzando desde el banquillo, González volvió a aparecer en el once inicial este domingo, recuperando la titularidad en el campeonato local gracias, en buena medida, a sus actuaciones recientes en la Europa League.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

La Europa League, clave para recuperar la titularidad

Armando González aprovechó los 113 minutos que ha disputado en la Europa League para volver a levantar la mano en la competencia interna.

El mexicano fue titular ante el Jagiellonia, partido en el que marcó el gol que abrió el marcador frente al conjunto polaco. Posteriormente, disputó 23 minutos ante el Olympique de Marsella y, finalmente, ingresó de cambio ante el Sparta Praga para marcar el tanto de la victoria en la tercera jornada del torneo europeo.

En la Europa League, ‘Hormigol’ suma dos goles en tres partidos, con 113 minutos disputados de los 270 posibles, es decir, el 41.85 por ciento del tiempo de juego. Su producción ofensiva se traduce en un promedio de 1.59 goles por cada 90 minutos.

Armando 'Hormiga' González, jugador mexicano del Olympiacos, en festejo de gol en Europa League | AP

Así fueron los goles del Olympiacos

El conjunto rojiblanco tomó la ventaja por conducto de Jota Silva. El portugués recibió un centro bombeado de Joel Roca y conectó un certero remate de cabeza para poner el 1-0.

Minutos más tarde, Silva volvió a aparecer para ampliar la ventaja. El atacante recibió el balón en las inmediaciones del área, se perfiló y sacó un disparo cruzado que terminó en el fondo de la portería para colocar el 2-0.

Apenas comenzó la segunda mitad, Olympiacos consiguió el tercer tanto, nuevamente por medio de Jota Silva. En esta ocasión, Armando González tuvo participación en la jugada al realizar una pantalla que permitió al portugués recibir el balón y definir para completar su triplete.

Jugadores de Olympiacos felicitan a 'Hormiga' González | AP

Marius Mouandilmadji se encargó de marcar el cuarto tanto del encuentro, mientras que Leon Bailey puso cifras definitivas para sellar la goleada de 5-0 sobre el Kalamata.