El delantero mexicano tuvo una participación muy discreta sin pesar en el ataque

En un compromiso gris de pocas aproximaciones claras en las áreas, el FC Porto se quedó con la victoria por 0-1 ante Gil Vicente. A pesar de sumar tres puntos clave en la Primeira Liga, la nota del encuentro para la afición mexicana fue la poca y casi nula aportación de Santiago Giménez, quien lució aislado en el ataque de los Dragones y pasó prácticamente inadvertido a lo largo del cotejo.

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El 'Bebote' sufrió para encontrar espacios en el esquema ofensivo de su equipo y no logró generar remates de peligro sobre el marco rival. Su intervención más notoria se dio hasta el tiempo agregado (90+6'), cuando recibió una falta en zona defensiva que sirvió únicamente para enfriar el partido en los minutos finales.

Borja Sainz firma el triunfo y Gil Vicente se complica con una roja

Tras una primera parte bastante trabada en el mediocampo, la escuadra Blanquiazul logró abrir el marcador en el complemento aprovechando su contundencia en el área. Al minuto 63, Borja Sainz remató con la derecha desde el centro del área, colocando el balón por abajo y pegado al poste izquierdo para vencer al arquero local y firmar el 0-1.

Borja Sainz festejando un gol l AP