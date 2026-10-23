Bruno Fernandes en celebración en el partido de Manchester United contra Ipswich | AP

El domicilio del capitán de los Red Devils fue asaltado mientras se encontraba en Italia para disputar un partido; la policía de Cheshire ya investiga el caso y busca a los responsables

Bruno Fernandes vivió un episodio complicado fuera de las canchas, luego de que su casa fuera robada mientras disputaba un partido con el Manchester United en Italia contra el Como en compromiso de Champions League. De acuerdo con los reportes, ni el mediocampista portugués ni sus familiares se encontraban en el domicilio cuando ocurrió el incidente.

Los hechos se registraron el miércoles 21 de octubre, mientras los Red Devils se enfrentaban al Como. Las autoridades de Cheshire acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre la presencia de varios hombres sospechosos en una propiedad cercana y, al llegar, descubrieron que la vivienda del futbolista había sido asaltada y que algunos objetos habían sido sustraídos.

Policía de Cheshire investiga el robo en la casa de Bruno Fernandes

La Policía de Cheshire explicó que recibió una llamada alrededor de las 20:30 horas del miércoles, en la que se alertaba sobre tres hombres desconocidos que se encontraban en el jardín trasero de una propiedad en la zona de Alderley Park.

Cuando los agentes llegaron, los sospechosos ya no estaban en el lugar. Sin embargo, durante la inspección confirmaron que se había cometido un robo, por lo que comenzaron las investigaciones para identificar y localizar a los responsables.

David Jarvis, detective inspector del Departamento de Investigación Criminal de Macclesfield, señaló que el caso se encuentra en una fase inicial y que las autoridades trabajan para reunir información que permita esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, hizo un llamado a los habitantes de la zona para que compartan cualquier testimonio que pueda resultar útil, así como grabaciones de cámaras de seguridad o cámaras vehiculares que permitan identificar movimientos sospechosos.

Bruno Fernandes en celebración en el partido de Manchester United | AP

Manchester United muestra su apoyo a Bruno Fernandes

Tras darse a conocer el incidente, el Manchester United manifestó de manera privada su respaldo a Bruno Fernandes, quien es el capitán del equipo y una de las principales figuras de la plantilla.

El episodio ocurrió en la antesala del compromiso de los Red Devils ante Bournemouth, correspondiente a la octava jornada de la Premier League y programado para disputarse en Old Trafford.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el robo y dar con los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones en relación con el caso.