El mexicano tuvo oportunidades de gol en la victoria de Nueva York por 2-0; Nashville conquistó el reconocimiento

El Inter Miami de Lionel Messi sufrió un duro revés en su visita a los New York Red Bulls, que se impusieron 2-0 con participación del mexicano Jorge Ruvalcaba y dejaron al conjunto de Florida sin posibilidades de conquistar el Supporters’ Shield. Las Garzas no pudieron imponer condiciones y pagaron sus errores en la salida de balón, mientras que Nashville aprovechó su oportunidad para asegurar el reconocimiento al mejor equipo de la temporada regular de la MLS.

Podría interesarte Futbol ‘Hormiga’ González regresa a la titularidad en goleada del Olympiacos ante el Kalamata

¿Cómo le fue a Jorge Ruvalcaba ante el Inter Miami?

El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo de Miami, que recibió el primer gol apenas al minuto siete. Una desafortunada acción de Casemiro terminó con el balón en su propia portería, situación que permitió a los Red Bulls tomar ventaja y manejar el partido con mayor tranquilidad ante un rival que mostró dificultades para construir sus ataques.

Messi vs Red Bull New Yorks | AP

Con el marcador a favor, el conjunto neoyorquino encontró espacios para generar peligro y estuvo cerca de ampliar la diferencia en distintas ocasiones. El arquero canadiense Dayne St. Clair evitó que la desventaja de Miami fuera mayor, al responder a los intentos de Ronald Donkor y mantener con vida a su equipo frente a las constantes llegadas locales.

El mexicano Jorge Ruvalcaba tuvo oportunidades para hacerse presente en el marcador, pero se encontró con una destacada actuación de St. Clair. Después del descanso, el guardameta negó en dos ocasiones el gol al atacante, quien buscó aprovechar los espacios concedidos por la defensa de Miami para aumentar la ventaja de los Red Bulls.

Inter Miami vs RB Racing | AP

La actuación del portero canadiense también incluyó una intervención ante Eric Maxim Choupo-Moting, en un partido en el que los errores defensivos del equipo visitante fueron determinantes. Del otro lado, el Inter Miami intentó reaccionar, aunque sus imprecisiones al salir desde el fondo le impidieron mantener la posesión y generar peligro de manera constante.

Lionel Messi comenzó el encuentro en el banquillo e ingresó al minuto 56 en sustitución de Riquelme Fillipi. La entrada del argentino buscó darle mayor claridad al ataque de las Garzas, que necesitaban remontar el resultado para mantenerse con opciones de pelear por el primer lugar de la temporada regular.

La oportunidad más clara del Inter Miami para empatar llegó al minuto 84. Después de una atajada de Ethan Horvath ante Santiago Morales, el venezolano Telasco Segovia sacó un disparo que se estrelló en el larguero, ahogando el grito de gol de los visitantes y manteniendo la ventaja de Nueva York.

Nashville conquista el Supporters’ Shield por primera vez

Cuando el Inter Miami todavía buscaba la igualada, los Red Bulls sentenciaron el partido en el tiempo añadido. El sueco Emil Forsberg, quien había ingresado al terreno de juego al minuto 85, aprovechó un pase de Cameron Harper para marcar el 2-0 definitivo al 91’, resultado que confirmó la victoria del conjunto neoyorquino.

Con esta derrota, el Inter Miami se quedó en el segundo puesto de la Conferencia Este con 55 puntos, lejos de Nashville, que alcanzó las 70 unidades tras vencer 0-2 al Montreal. Con tres partidos todavía por disputar, el conjunto de Tennessee aseguró matemáticamente el Supporters’ Shield, trofeo que reconoce al mejor equipo de la temporada regular.

De esta manera, Nashville consiguió por primera vez el galardón y dejó sin premio al Inter Miami, que no pudo aprovechar su oportunidad para acercarse a la cima. Mientras tanto, Jorge Ruvalcaba y los New York Red Bulls celebraron un triunfo que frustró las aspiraciones del equipo de Messi en la lucha por el reconocimiento.