El mexicano fue titular y capitán del conjunto Rossoblú, que consiguió una victoria por la mínima

El Genoa consiguió una importante victoria de 1-0 sobre el Venezia en la Jornada 8 de la Serie A. En el Stadio Luigi Ferraris, el conjunto Rossoblú hizo valer su condición de local en un encuentro cerrado, en el que el mexicano Johan Vásquez fue titular, portó el gafete de capitán y disputó todos los minutos para contribuir a que su equipo mantuviera el cero en su portería.

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Johan Vásquez, titular y capitán del Genoa

El defensa mexicano volvió a ser una pieza importante en la zaga del conjunto italiano. Vásquez encabezó la línea defensiva como capitán y completó el partido ante el Venezia, en el que su equipo logró mantener su portería imbatida frente a un rival directo en la lucha por la permanencia.

Con este resultado, el Genoa llegó a siete puntos y se colocó momentáneamente en la posición 16 de la tabla, con margen para alejarse de la zona más comprometida. Del otro lado, el Venezia continúa en el fondo de la clasificación con apenas tres unidades, por lo que la derrota representó un nuevo golpe en su intento por salir de los últimos puestos.

Genoa vs Venezia Serie A | AP

La diferencia en el marcador llegó gracias a Mikael Egill Ellertsson, quien resolvió el encuentro con una gran definición. El futbolista islandés se incorporó por el costado derecho, recortó hacia el centro y sacó un potente disparo de zurda que terminó en el ángulo de la portería defendida por Filip Stankovic.

El guardameta del Venezia se lanzó para intentar evitar la anotación, pero la colocación y potencia del remate hicieron imposible su intervención. Ellertsson, sin embargo, decidió no festejar el tanto, pues defendió la camiseta del Venezia durante tres temporadas antes de incorporarse al Genoa para la campaña 2025-26.

El gol permitió al conjunto local administrar su ventaja y asegurar tres puntos importantes en una temporada en la que necesita sumar con regularidad para evitar complicaciones en la lucha por la permanencia. Con Johan Vásquez al mando de la defensa, el Rossoblú cumplió con el objetivo de cerrar el encuentro sin recibir anotaciones.

Gol de Genoa vs Venezia | AP

Inter remonta ante Fiorentina y se mantiene en la cima

En otro de los encuentros de la jornada, el Inter de Milán consiguió una remontada dramática para derrotar 2-1 a la Fiorentina, gracias a dos anotaciones en el tiempo agregado. El conjunto nerazzurro evitó dejar escapar puntos y se mantuvo en la pelea por el liderato de la Serie A.

Alejandro Jiménez adelantó a la Fiorentina, que estuvo cerca de llevarse un resultado positivo, pero Marcus Thuram y Piotr Zielinski aparecieron en los últimos instantes para cambiar el rumbo del partido. Con la victoria, el Inter llegó a 22 puntos, la misma cantidad que la Lazio, y se mantiene en la parte alta de la clasificación.