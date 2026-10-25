Inter de Milán remonta a la Fiorentina y se afianza en la cima

Con goles de Thuram y Zelinski los Nerazzuri se afianzan en la cima de la Serie A

En un desenlace de auténtica locura dominical, el Inter de Milán logró revertir un marcador adverso frente a la Fiorentina para imponerse por 2-1 en la octava jornada de la Serie A. Marcus Thuram encendió la mecha al empatar el duelo en el minuto 90, mientras que Piotr Zielinski desató la euforia nerazzurra al transformar un penal decisivo en el 98'.

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Para encontrar los antecedentes de este calibre hay que remontarse a dos episodios memorables en la memoria interista. El más reciente ocurrió el 30 de abril de 2011 ante el Cesena, con un recordado doblete de Giampaolo Pazzini.

El primero tuvo lugar el 9 de enero de 2005 frente a la Sampdoria, cuando Christian Vieri y el uruguayo Álvaro Recoba protagonizaron una gesta idéntica sobre la bocina.

Inter de Milán vs Fiorentina | AP

Con estos tres valiosos puntos, el Inter conserva el liderato del torneo al alcanzar las 22 unidades, aventajando a la Lazio por mejor diferencia de goles. En la otra cara de la moneda, la Fiorentina permanece hundida en la decimoctava posición de la tabla, estancada con solo 4 puntos.