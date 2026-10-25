Los Reds se impusieron 2-0 en Anfield y se colocaron en la cuarta posición de la Premier League, a un punto de las Gaviotas, que ocupan el tercer lugar

Liverpool aprovechó su condición de local para derrotar 2-0 al Brighton en la Jornada 8 de la Premier League. Aunque el conjunto visitante tuvo mayor posesión del balón durante varios pasajes del encuentro, los Reds fueron contundentes en el primer tiempo y consiguieron una ventaja que supieron administrar hasta el silbatazo final.

Con este resultado, el equipo de Liverpool alcanzó su cuarta victoria consecutiva y dio un paso importante en la lucha por los puestos de clasificación a competiciones europeas. Además, recortó distancias con el Brighton en la tabla, por lo que ambos equipos se mantienen en la pelea por los primeros lugares del campeonato inglés.

Podría interesarte Futbol Arsenal aprovecha el tropiezo del City y alcanza la cima de la Premier League

Liverpool golpea dos veces en el primer tiempo ante Brighton

El encuentro comenzó con malas noticias para el Brighton, que perdió a Ferdi Kadıoğlu antes de los primeros seis minutos de juego. El lateral izquierdo tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión en la pantorrilla, lo que obligó al conjunto visitante a realizar un ajuste temprano.

Liverpool aprovechó el momento para tomar la iniciativa en el marcador. Al minuto 17, Florian Wirtz sacó un disparo dentro del área después de un contragolpe y, tras un desvío de Pascal Groß, el balón terminó en el fondo de las redes para el 1-0 de los locales.

El golpe fue inmediato para las Gaviotas, que no encontraron tiempo para reaccionar antes de recibir el segundo tanto. Al minuto 21, Alexander Isak culminó una jugada ofensiva tras recibir un centro de Barcola y amplió la ventaja a 2-0, resultado que dio tranquilidad a los Reds antes del descanso.

Liverpool se impone al Brighton y sigue escalando posiciones en la Premier League | AP

Brighton no reacciona y Liverpool administra la ventaja en el segundo tiempo

En la segunda mitad, el Brighton intentó encontrar espacios para meterse nuevamente en el partido, pero tuvo dificultades para generar peligro frente al arco de Liverpool. La falta de contundencia ofensiva condicionó a los visitantes, que apenas consiguieron un remate a portería durante ese periodo.

Con la ventaja de dos goles, Liverpool priorizó el orden defensivo y cerró los espacios para evitar una reacción de las Gaviotas. Los locales no necesitaron aumentar la diferencia y mantuvieron el control del marcador hasta asegurar los tres puntos en Anfield.

Liverpool sigue escalando posiciones en la Premier League | AP

¿Qué posición ocupan Liverpool y Brighton en la Premier League?

Con la victoria, Liverpool llegó a 15 puntos y se colocó en la cuarta posición de la clasificación, a una unidad del Brighton, que se mantiene en el tercer lugar con 16 puntos.