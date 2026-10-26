Los Tres Leones decidieron retirarse del terreno de juego después de que uno de ellos fue llamado "mono"

Un nuevo escándalo de racismo sacudió al futbol internacional, luego de que la Selección de Inglaterra Sub-15 abandonara el terreno de juego durante su enfrentamiento contra República de Irlanda, correspondiente al Mundial de la categoría. La decisión se produjo después de que uno de los futbolistas ingleses denunciara haber recibido un presunto insulto racista por parte de un jugador rival.

El encuentro, disputado en Azerbaiyán, fue suspendido definitivamente al minuto 40, cuando República de Irlanda se imponía por marcador de 4-1. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano después de una discusión entre jugadores de ambas selecciones, que terminó con la retirada del combinado inglés por instrucciones de su entrenador, Matt Thorpe.

De acuerdo con los reportes, el incidente comenzó después de una falta que provocó un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos. En medio de la discusión, un jugador inglés denunció que un rival lo había llamado "mono", por lo que acudió junto con uno de sus compañeros a la zona técnica para informar sobre lo sucedido al cuerpo técnico.

¿Por qué Inglaterra abandonó el partido contra Irlanda en el Mundial Sub-15?

Tras conocer la denuncia, Matt Thorpe decidió retirar inmediatamente a sus jugadores del terreno de juego, al considerar que no existían las condiciones para continuar con el compromiso. La decisión provocó momentos de tensión entre los integrantes de ambos cuerpos técnicos, mientras los árbitros intentaban controlar la situación.

Las imágenes del encuentro mostraron cómo los futbolistas ingleses comenzaron a abandonar la cancha por indicaciones de su entrenador. Mientras tanto, desde el banquillo irlandés se rechazó la acusación, lo que provocó un intercambio de palabras entre representantes de ambas selecciones. Finalmente, el árbitro determinó la suspensión definitiva del partido.

El incidente ocurrió durante la recta final del enfrentamiento, correspondiente a la fase de grupos de la competencia. Hasta ese momento, Inglaterra había conseguido tres victorias en el torneo, después de superar a Nicaragua, Montenegro y Camboya, por lo que llegaba al compromiso contra Irlanda con una racha positiva.

Mundial Sub 15 de FIFA | @FPFPuertoRico

¿Qué dijo la FIFA sobre el presunto caso de racismo en el Mundial Sub-15?

Después de los hechos, la FIFA confirmó que tiene conocimiento del incidente y que recopila los informes oficiales para esclarecer lo sucedido. El organismo explicó que el partido fue suspendido después de que la Selección de Inglaterra se negara a continuar y que el expediente será remitido a su Comisión Disciplinaria independiente, encargada de determinar las posibles consecuencias.

El escándalo se presentó durante la primera edición del Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, una competencia que reúne a 189 selecciones y se disputa bajo un novedoso formato de futbol 8, con partidos de dos tiempos de 20 minutos. Por ahora, el presunto insulto racista continúa bajo investigación y no se ha anunciado una resolución definitiva sobre el encuentro ni posibles sanciones, mientras se espera que las autoridades deportivas esclarezcan lo ocurrido.