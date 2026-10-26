De las universidades a la Primera División: Mikel Arriola detalla el plan de ascenso de la FMF

Mikel Arriola, comisionado de la FMF en un movimiento de brazo | MEXSPORT

El presidente de la FMF se pronunció desde el Mundial Sub-15 en Azerbaiyán sobre el futuro de la competencia en el futbol mexicano

En el marco del inédito Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, abordó el panorama del balompié nacional y el polémico tema de la restitución de la competencia por categorías en la Liga MX.

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El directivo se mostró entusiasmado por la participación del Tri juvenil en Bakú, asegurando que el desarrollo de los jóvenes no se ve comprometido y que las autoridades continúan trabajando en la reestructuración de las divisiones profesionales.

En entrevista exclusiva con AS durante su estancia en territorio azerbaiyano, Arriola explicó cómo se proyecta el crecimiento del futbol base en el país a la par de las negociaciones para definir el retorno del ascenso al máximo circuito del futbol mexicano.

Gianni Infantino y Mikel Arriola l ESPECIAL

"Estamos construyendo los ascensos ordenados entre el sector amateur, la Tercera División profesional, la Liga Premier, la Liga de Expansión y también estamos buscando la mejor forma de ascenso en la Primera División. Estamos buscando la forma de incluir a las universidades. Casi 1,400 universidades en México, públicas y privadas. No dejamos de trabajar y de generar recursos", detalló el comisionado en declaraciones concedidas.

El impacto del Mundial Sub-15 y la base del futbol mexicano

El directivo mexicano destacó el valor de la nueva competición internacional de la FIFA, asegurando que representa una plataforma histórica para formar a más de 1.3 millones de futbolistas desde edades tempranas en el país:

Arriola calificó como una "idea fantástica" reunir a 189 países en una competencia oficial de 15 años, permitiendo a los juveniles adaptarse a nuevas modalidades de juego y sumar roce internacional desde el arranque de sus carreras.

México Sub-15 en Azerbaiyán 2026 | X:@AllFutbolMX

Como parte del plan de desarrollo, la FMF busca articular el talento de instituciones públicas y privadas con el sistema profesional para garantizar que la abolición temporal del descenso no frene el surgimiento de nuevos talentos.