México debuta con triunfo en el Mundial Sub-15 ante la mirada de Infantino y Arriola

México debuta con triunfo en el Mundial Sub-15 ante la mirada de Infantino y Arriola l ESPECIAL

El Tri juvenil dirigido por Marvin Cabrera venció 3-1 a Hungría en Bakú durante la inauguración del certamen histórico de la FIFA, contado con el respaldo de directivos internacionales y de la FMF

La Selección Nacional de México Sub-15 arrancó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. En su duelo de debut disputado en la ciudad de Bakú, el conjunto tricolor se impuso con autoridad 3-1 a su similar de Hungría, partido que contó con la presencia estelar del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola.

El cuadro dirigido por Marvin Cabrera, quien estuvo acompañado en el arranque del torneo por Andrés Lillini, director de Selecciones Menores de México, mostró una versión contundente en la cancha. La ventaja azteca llegó al minuto 15 por obra de Marcelo Villarreal, mientras que Aaron Muñoz se erigió como la figura del partido al firmar un doblete a los minutos 25 y 33. Por el cuadro húngaro, Kenez Speier descontó al minuto 39.

Gianni Infantino y Mikel Arriola l ESPECIAL

Así es el formato del Mundial Sub-15 y los próximos partidos de México

Esta histórica primera edición reunió a 189 federaciones miembro de la FIFA, combinando la competencia deportiva con actividades educativas y convivencia cultural entre jóvenes de todo el mundo.

Se disputa bajo una modalidad de ocho jugadores por equipo, con dos tiempos de 20 minutos cada uno y sustituciones ilimitadas. México integra el Grupo H junto con Dominica, Etiopía, Hungría, Malasia y Siria.

El combinado tricolor disputará sus próximos partidos este 25 de octubre frente a las selecciones de Dominica y Siria

¿Cómo fue el partido?

México en su triunfo ante Hungría l ESPECIAL

El marcador se abrió al minuto 15 cuando Marcelo Villarreal culminó un contragolpe con un potente disparo que mandó el balón al fondo de las redes. Con la ventaja, el Tri comenzó a gestar su dominio y al minuto 25 Aaron Muñoz aprovechó una desatención defensiva para marcar el segundo tanto.