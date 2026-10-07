Raúl Jiménez recordó la espectacular chilena que realizó ante Inglaterra en los Octavos de Final, una jugada que pudo cambiar la historia de México en ese partido. El delantero explicó a Claro Sports que, justo antes de intentar el remate, tuvo presente en su cabeza el histórico gol que marcó ante Panamá en 2013.
La chilena levantó a todo el Estadio Azteca y por un instante hizo soñar al futbol mexicano con una anotación que habría quedado para la historia. Sin embargo, el remate fue detenido por el arquero inglés, dejando a Jiménez con la sensación de que pudo haber sido uno de los momentos más importantes de su carrera con el Tricolor.
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Raúl Jiménez recordó su gol ante Panamá
El delantero explicó que la jugada comenzó cuando logró controlar el balón de pecho. Fue en ese momento, antes de lanzarse para realizar la chilena, cuando recordó aquella anotación que marcó en 2013 frente a Panamá.
“Yo me acuerdo que la bajo de pecho y pues cuando me quedo ahí, sí, también me pasó por la cabeza ese momento en el 2013 contra Panamá”, explicó Jiménez al recordar la acción.
Aquel gol ante Panamá se convirtió en una de las imágenes más recordadas de su etapa con la Selección Mexicana, ya que ese gol logró firmar el pase del Tri al Mundial 2014 y, años después, volvió a su mente cuando tuvo la oportunidad de intentar un remate similar ante Inglaterra.
“Hubiera sido un momento mágico”
Jiménez reconoció que la intervención del arquero inglés terminó por frustrar una anotación que, de haber entrado, habría quedado marcada para siempre en la historia del futbol mexicano.
“Desafortunadamente para nosotros, me tocó que la tapara el más alto de ellos. Sí, ya sé, hubiera sido... pf, no sé, hubiera sido increíble, hubiera sido un momento mágico”, confesó el atacante.