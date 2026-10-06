Dos de los rivales de México a lo largo de la Copa del Mundo se enfrentaron este martes en el cierre de su actividad en Fecha FIFA

Si bien no golearon 0-7 como en el partido en contra de Croacia, Inglaterra sí fue un equipo más que contundente al vencer a Chequia con un marcador final de 3-0 en Wembley, donde Harry Kane logró un gran doblete, sumado a un autogol que los deja en la parte más alta de la tabla de su grupo.

A Jude Bellingham se le negó el gol en un par de ocasiones, una de ellas por medio de un taquito que elevó el grado de complejidad del partido; sin embargo, el 10 de los Tres Leones fue uno de los más importantes de nueva cuenta como nos tiene acostumbrados desde la Copa del Mundo.

El fenómeno meteorológico: Harry Kane

El dominio del partido nunca tuvo otro protagonista que no fuera Inglaterra, pero pasó una cantidad importante de tiempo para que pudiera llegar la primera anotación, la cual ni siquiera se dio por un jugador inglés, pues al minuto 27, Vladimir Coufal defendió mal y metió el balón en su propia portería; no obstante, cabe destacar que el centro había sido de Harry Kane, con su primera participación de gol en el juego.

Todavía en el primer tiempo, pero ya en el minuto 40, una vez más por la banda derecha, fue Morgan Rogers quien ha encontrado un espacio perfecto para meter un centro con total ventaja para Kane, encontrándolo completamente solo y sin portero para poner el marcador 2-0 en la casa del equipo de 'Los Tres Leones'.

Jude Bellingham juega el balón ante Robin Hranac en Wembley | AP

Después de que comenzara la segunda parte, hubo un ligero intento de respuesta por parte de los checos, pero nada rindió frutos, pues Kane volvió a avisar con un disparo que se estrelló directamente en el travesaño, pero posteriormente vino su segundo gol en el partido, el cual dejó las cifras definitivas del compromiso internacional.

Al 57', Lewis Hall estuvo a cargo de cobrar un tiro de esquina por punta de la derecha para los locales, en él, lograron encontrar por elevación al 'Huracán', conectando un remate de cabeza que venció a un endeble lance del portero y poniendo el gol que entregó cifras definitivas en el partido.

Inglaterra aprieta la pelea por el liderato del Grupo A3

La goleada 3-0 sobre República Checa le permitió a Inglaterra llegar a nueve puntos y consolidarse en la segunda posición del Grupo A3, a sólo tres unidades de España. Los ingleses tienen balance de tres victorias y una derrota, además de una diferencia de goles de +11, la mejor de todo el sector.

España continúa como líder con 12 puntos y paso perfecto, luego de ganar sus cuatro compromisos. La Roja registra 12 goles a favor y cinco en contra, mientras que Inglaterra ya suma 14 anotaciones y apenas tres recibidas, por lo que la pelea por el primer puesto se mantiene abierta.

Harry Kane puso el segundo tanto en el partido ante los checos | AP