¡Escándalo en El Clásico! Aficionados del Barcelona agreden a Camavinga durante festejo del Real Madrid

El futbolista francés recibió el impacto del mástil de una bandera durante la celebración del gol de la victoria merengue

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona terminó envuelto en una nueva polémica, luego de que Eduardo Camavinga fuera agredido durante los festejos del conjunto merengue. El futbolista francés recibió el impacto del mástil de una bandera desde las tribunas, en medio de la celebración del gol que selló la victoria madridista por 2-1.

El incidente ocurrió durante los últimos minutos del compromiso, cuando los jugadores del Real Madrid se acercaron al banderín de esquina para celebrar la anotación de Kylian Mbappé. La euforia de los visitantes provocó una reacción hostil de un sector de los aficionados blaugranas, quienes comenzaron a lanzar objetos hacia el terreno de juego.

Eduardo Camavinga fue uno de los protagonistas de la jugada que terminó en el gol de la victoria, luego de realizar una brillante acción individual para asistir a Mbappé. Sin embargo, durante los festejos, el mediocampista terminó siendo blanco de las agresiones provenientes de la grada, situación que quedó registrada en videos difundidos posteriormente.

Conato de bronca al final del Barcelona vs Real Madrid | AP

¿Cómo fue la agresión a Camavinga durante el Barcelona vs Real Madrid?

Los hechos ocurrieron al minuto 87, cuando varios integrantes del conjunto merengue celebraban cerca de una de las esquinas del campo. En ese momento, desde un sector de la tribuna comenzaron a caer distintos objetos, mientras algunos aficionados intentaban alcanzar a los futbolistas durante los festejos.

Aunque las imágenes de la transmisión oficial no mostraron con claridad lo sucedido, videos posteriores evidenciaron el momento en que Camavinga recibió el impacto del mástil de una bandera, que era agitada desde la zona donde se encontraban los seguidores del Barcelona. La situación generó tensión y obligó a intervenir al cuerpo arbitral.

Ante los incidentes, el árbitro Juan Martínez Munuera decidió detener el compromiso durante aproximadamente 80 segundos para activar el protocolo de seguridad correspondiente. La interrupción permitió controlar la situación antes de que se reanudaran las acciones en la recta final del Clásico.

¿Qué dijo el árbitro sobre los objetos lanzados en El Clásico?

Después del encuentro, Martínez Munuera incluyó en el acta arbitral los incidentes protagonizados por aficionados del Barcelona, particularmente el lanzamiento de objetos desde uno de los sectores del estadio durante la celebración del gol del Real Madrid.

"En el minuto 87, durante la celebración del gol del equipo visitante, se lanzaron una botella de agua y una lata de Coca-Cola desde la grada de Fondo Norte, sin que ninguno de los objetos llegase a impactar en ningún jugador", señaló el colegiado en su informe oficial.

Aunque el acta arbitral especificó que ninguno de los objetos reportados impactó a los jugadores, las imágenes difundidas posteriormente mostraron el incidente con la bandera que involucró a Camavinga. El episodio empañó el cierre de un intenso Clásico, en el que Real Madrid consiguió imponerse por 2-1 al Barcelona gracias a una anotación de Mbappé.