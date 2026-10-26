Hansi Flick, entrenador de Barcelona, durante el partido ante PSG | AP

El entrenador alemán simplemente se responsabilizó de la caída del invicto en LaLiga

Llegó la primera derrota del FC Barcelona ante el Real Madrid, después de 9 juegos con paso perfecto en LaLiga, y ahora Hansi Flick ha dado la cara quien aseguró no poner excusas y se responsabilizó del resultado.

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¿Qué dijo Hansi Flick?

El entrenador alemán recordó los problemas que han tenido que enfrentar en los últimos encuentros; sin embargo, fue contundente al rematar: “Decidimos regresar al hotel, pasar la noche allí y después viajar directamente a París el lunes."

"Es mucho lo que hemos vivido, pero no quiero hablar de estas situaciones cuando perdemos. Prefiero hacerlo cuando ganamos, porque de lo contrario parece que estamos buscando excusas. No acepto excusas", catapultó.

Bellingham disputando el balón en el Camp Nou ante el Barcelona | AP

Asimismo, destacó que se pondrán a trabajar para ponerse nuevamente a la altura: “Puedo ver que hoy no estuvimos frescos. Esa es la realidad y es algo que debemos cambiar."

Hansi Flick fue autocrítico sobre el desarrollo del partido: "“Estamos decepcionados. El primer tiempo no fue bueno. El segundo, después del empate 1-1, fue mejor y creo que controlamos el partido. Nos faltó un poco de suerte, pero ellos hicieron bien las cosas. Sin balón no nos concedieron demasiados espacios y hoy también quedó claro que nos faltó frescura."

“Es nuestra primera derrota en el campeonato. Habíamos ganado nueve partidos seguidos y eso también hay que tenerlo en cuenta. Perder forma parte del futbol, pero ahora debemos analizar lo sucedido, hacer las cosas mejor y lo haremos. Eso es lo importante", catapultó.

Dumfries disputando un balón con Adeyemi | AP

Elogios al Real Madrid

El entrenador del FC Barcelona se dio el tiempo de reconocer al rival que tuvieron enfrente: “Jugamos contra un rival de enorme calidad. Trabajaron sin balón mucho mejor que quizá en otros Clásicos de años anteriores."

“Tenemos que volver a enfocarnos y recuperarnos bien. Perder siempre es malo, pero, como he dicho muchas veces, todavía queda un camino muy largo hasta el final de la temporada. Estas cosas pasan y debemos responder”, mencionó.