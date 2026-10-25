Gabriel Jesus y Dumfries se enfrascaron en discusión

El silbatazo final del Clásico entre el FC Barcelona y Real Madrid no significó el fin de las emociones en el Camp Nou. Después de la victoria madridista por 2-1, un intercambio de palabras entre Gabriel Jesus y Denzel Dumfries elevó la tensión sobre el terreno de juego.

¿Qué sucedió?

Las cámaras captaron el momento en que Gabriel Jesus y Dumfries quedaron frente a frente, intercambiando palabras en un ambiente cada vez más tenso. Aunque no trascendió con certeza el contenido de la discusión.

Sin embargo, los gestos de ambos futbolistas dejaron ver que ninguno estaba dispuesto a dar por terminado el enfrentamiento verbal de inmediato, por lo que tuvieron que intervenir los compañeros de la cancha.

Dumfries disputando un balón con Adeyemi | AP

La situación comenzó a llamar la atención de los demás integrantes de ambas plantillas, quienes se acercaron rápidamente para intervenir. Varios compañeros se colocaron entre los protagonistas con la intención de separarlos y evitar que la discusión derivara en empujones o algún tipo de agresión física.

A pesar de la molestia que mostraban los dos jugadores, gracias a Dios el altercado no pasó a mayores. La intervención de sus compañeros permitió que la tensión disminuyera y que cada futbolista terminara alejándose del otro, sin que el episodio escalara a una pelea dentro del campo.

Arda Guler sacando un tiro sobre el marco de Joan García | AP

¿Cómo fue el partido?

El Real Madrid abrió el marcador por conducto de Mbappé antes del descanso, mientras que Raphinha consiguió el empate para el Barcelona en la segunda mitad; sin embargo, antes del descanso Yamal protagonizaría una falla clara sobre el marco.

Y cuando los locales parecían tener opciones de remontar, el delantero francés volvió a aparecer para firmar el 2-1 definitivo en los minutos finales del encuentro ante una buena jugada de Camavinga.