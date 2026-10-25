Real Madrid, con doblete de Mbappé, derrota al Barcelona y le quita el invicto

Mbappé celebra el gol ante el Barcelona con sus compañeros | AP

El conjunto Merengue venció al Barça a domicilio con marcador 1-2

Pelotazo del Real Madrid en LALIGA. El conjunto blanco reaviva el torneo español tras su merecido triunfo en el Clásico con un doblete de Kylian Mbappé que, además, hace historia con su gol número 100 en el conjunto madridista.

El Madrid se pone a sólo tres puntos del liderato azulgrana, y a un sólo punto del segundo clasificado, el Atlético de Madrid.

Arda Guler sacando un tiro sobre el marco de Joan García | AP

¿Cómo fue el partido?

Fue un triunfo cimentado en los dos goles de Kylian, uno en cada parte, pero, además, en un extraordinario planteamiento de Jose Mourinho que supo jugarle con y sin pelota a este Barça.

Los dos goles fueron del francés, pero hubo dos estrellas blancas que brillaron de forma especial: Jude Bellingham, que hizo una magnifica jugada en el 1-2 final para darle la pelota a Camavinga y este asistir a Mbappé.

Bellingham disputando el balón en el Camp nou ante el Barcelona | AP

Y otro el joven Diomande, que a sus 19 años demostró que puede ser la nueva estrella del futuro blanco.

Real Madrid respira en LaLiga

El Real Madrid ganó en el 89 pero tuvo oportunidades para sentenciar con 0-1 en algunas transiciones, una de sus grandes virtudes, antes de ese definitivo tanto de Kylian.

LALIGA resucita con este triunfo blanco, y el madridismo vuelve a creer en un Jose Mourinho que festejó de rodillas el 1-2 en el Camp Nou.