El estratega portugués señaló que la sala de videoarbitraje omitió una clara tarjeta roja sobre Joao Cancelo

En el marco de la Jornada 10 de LaLiga, el Real Madrid firmó una victoria de alto impacto al imponerse como visitante en el estadio Camp Nou ante el Barcelona, un resultado que posiciona a los merengues en la pelea directa por la cima y que deja sensaciones contundentes en el vestidor blanco.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro estuvo marcada por las explosivas declaraciones de José Mourinho, quien a pesar de aplaudir el rendimiento de sus futbolistas y el trabajo del árbitro principal, arremetió con dureza contra la sala de videoarbitraje por no decretar una expulsión directa al minuto 60 tras una fuerte entrada de Joao Cancelo sobre Diomande, asegurando que el cuerpo técnico del VAR "se quedó dormido" en una jugada que pudo cambiar el rumbo del compromiso.

Triunfo en el Camp Nou y el reclamo de Mourinho a la sala del VAR

El director técnico del conjunto merengue celebró la valentía, la organización y la capacidad de reacción de su equipo ante la presión ejercida por la escuadra azulgrana, destacando que supieron conservar la serenidad incluso cuando el marcador se igualó de forma temporal en la segunda mitad.

Eduardo Camavinga festeja con Kylian Mbappé el gol de la victoria merengue en el Clásico | AP

A pesar del festejo, el entrenador luso insistió en que salir victoriosos del feudo culé no servirá de nada si el equipo no mantiene la consistencia durante las próximas fechas del campeonato local.

José Mourinho en reclamos al árbitro en el partido de Real Madrid contra Villarreal | AP

Mourinho mantuvo un tono de elogio hacia el arbitro central del partido, pero focalizó su molestia en la falta de revisión en las acciones de alto riesgo. El estratega remarcó que la entrada del lateral portugués sobre el atacante madridista merecía el cartón rojo inmediato, lamentando la inacción del sistema tecnológico.