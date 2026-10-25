El Clásico terminó 1-2 en favor de los Merengues con asistencia de Camavinga incluída

La victoria de Real Madrid sobre el Barcelona en el primer Clásico de la temporada 2026-2027 ha dejado varias reacciones para ambas caras de la moneda, con una de las más recientes de parte de los aficionados culés que han encontrado una jugada de Eduardo Camavinga, asistidor del gol de la victoria en la que pudo haber sido expulsado y no le mostraron como mínimo un cartón preventivo.

Sin ninguna sorpresa en los comentarios, los fans de ambos equipos han comenzado a recordar jugadas de peligro por ambos lados, en las que más tarjetas, ya sea de uno o de otro color, no han sido mostradas para varios jugadores de ambos equipos.

¿Cómo fue la falta de Camavinga?

Fueron tan solo diez minutos lo que le bastó a Eduardo Camavinga para hacerse sentir en el Clásico, pues entró al minuto 80 y fue autor de un pase que terminó en el segundo gol de Kylian Mbappé; sin embargo, tan solo momentos antes de esto, una disputa por un balón en medio campo ante Rodri desencadenó la jugada que ha causado controversia.

Mbappé celebra el gol ante el Barcelona con sus compañeros | AP

Rodri conducía el balón y perfilándose a su pierna zurda, dio un pase largo a uno de sus compañeros, pero cuando estiró la pierna de ese perfil, fue el momento en el que Camavinga fue directo a tratar de hacer un tapón a dicho pase, lo que generó que la suela del zapato del francés fuera directa al tobillo del campeón del mundo.

La publicación que hace alusión a esta jugada menciona: "Camavinga no ha visto ni amarilla por esta brutalidad a Rodri", para después hacer una referencia a que el arbitraje se ha visto marcado nuevamente por una preferencia para los Merengues.

¿Mal arbitraje o preferencia a algún equipo?

Más allá de la jugada ya descrita de Camavinga con Rodri, en el partido más importante de la jornada en LaLiga, han existido algunas otras acciones que generaron polémica por sí solas, como una conducción de Lamine Yamal en la que el jugador español pisa a Marc Cucurella también en la zona del tobillo, por lo que se ha mencionado que el 6 de los blancos no ha sido el único en salvarse de ser expulsado.

Hablando de Cucurella, hay otro video circulando en redes sociales en el que se ha recapitulado todas y casa una de las faltas que cometió el lateral con el dorsal 17 y, lo que piden los blaugranas en este post es que la tarjeta amarilla llegó hasta el minuto 90, siendo que pudo haber sido amonestado antes.

Eduardo Camavinga se despide de los fans merengues en el Clásico | X: @realmadrid