El defensa sufrió una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho durante el partido contra el Real Madrid

El Barcelona confirmó que Xavi Espart sufrió una lesión en el tobillo derecho durante el partido contra el Real Madrid. Después de realizarle las pruebas médicas correspondientes, el conjunto blaugrana informó que el futbolista presenta una lesión en la sindesmosis, por lo que tendrá que permanecer fuera de las canchas durante aproximadamente siete semanas.

La lesión se produjo tras una acción traumática con un jugador rival durante el Clásico de España, situación que obligó a evaluar el estado físico del futbolista. Tras los estudios realizados, el club catalán dio a conocer el diagnóstico y el tiempo estimado de recuperación del jugador.

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Xavi Espart estará siete semanas fuera de las canchas

A través de un comunicado, el Barcelona detalló que las pruebas médicas confirmaron la lesión en la sindesmosis del tobillo derecho de Espart. De acuerdo con el parte médico, el tiempo estimado de baja será de alrededor de siete semanas.

Este periodo de recuperación representará un contratiempo para el joven futbolista, quien deberá enfocarse en su rehabilitación antes de regresar a la actividad con el equipo. Su reincorporación dependerá de su evolución durante las próximas semanas.

Khvicha Kvaratskhelia al momento de su lesión en la disputa del balón con Xavi Espart | AP

Real Madrid se lleva el Clásico

La lesión de Xavi no fue lo único malo para el Barcelona en el Camp Nou, llegando a recibir su primera de la temporada ante el PSG en jornada de Champions League, sino que también perdieron su primer partido en LaLiga ante el Real Madrid en el Clásico.

Con un doblete de Mbappé fue suficiente para derrotar al poderoso Barcelona y cortar con su seguidilla de victorias en la liga local, pero, pese a la victoria del Real Madrid, los merengues se ubican en tercer lugar de la tabla, con una larga temporada por delante para remontar su camino.