¿Mbappé llegó a los 100 goles con Real Madrid antes que Cristiano Ronaldo? | AP

El atacante francés llegó al centenar de anotaciones con un doblete ante Barcelona

Kylian Mbappé convirtió el Clásico ante Barcelona en una noche histórica con el Real Madrid. El delantero francés marcó dos goles en el triunfo merengue por 2-1, resultado que le permitió alcanzar las 100 anotaciones con el conjunto blanco durante la Jornada 10 de LaLiga 2026-27.

La hazaña llegó el 25 de octubre de 2026, ocho días antes de la fecha en que Cristiano Ronaldo consiguió su centésimo tanto con el equipo madrileño. De esta manera, el francés alcanzó la marca en menos tiempo de calendario que el portugués, aunque ambos registros presentan diferencias cuando se considera la cantidad de encuentros disputados.

¿Mbappé superó a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid?

La nueva cifra de Mbappé inevitablemente lleva a recordar el récord de Cristiano Ronaldo. El astro portugués llegó a los 100 goles con el Real Madrid el 2 de noviembre de 2011, durante su tercera campaña con el equipo español.

El francés alcanzó esa cantidad el 25 de octubre de 2026, por lo que consiguió adelantarse ocho días respecto al calendario que siguió Cristiano. No obstante, la diferencia cambia al analizar el número de partidos que necesitó cada uno para llegar a esa cifra.

Ronaldo alcanzó el centenar después de disputar 105 encuentros con el conjunto blanco, mientras que Mbappé necesitó 116 partidos. Esto significa que el portugués conservó una mejor marca en cuanto a productividad por encuentro, pese a que el francés llegó antes a la fecha de aniversario de su gol número 100.

Cristiano Ronaldo grita un gol con el Real Madrid | AP

Mbappé firma doblete y llega al centenar de goles con Real Madrid

El primer tanto del francés llegó al minuto 41, cuando una serie de rebotes dentro del área terminó por favorecer al atacante. Después de una intervención de la defensa azulgrana, el balón impactó en Mbappé y terminó en la portería, lo que permitió al Real Madrid tomar la ventaja antes del descanso.

Aquella anotación representó el gol número 99 del delantero con la camiseta madridista. Barcelona logró responder durante el encuentro y encontró el empate por medio de Raphinha, obligando a los visitantes a buscar nuevamente la ventaja en la recta final.

Kylián Mbappé sigue marcando, ahora contra el Sevilla | AP

Con el marcador igualado, el Real Madrid encontró la oportunidad de recuperar el control. Una combinación ofensiva en la que participaron Jude Bellingham, Arda Güler y Eduardo Camavinga terminó con el balón dentro del área, donde Mbappé apareció para definir y establecer el 2-1.

El segundo gol aseguró el triunfo de los merengues y permitió al francés alcanzar las tres cifras goleadoras con el club. Así, el atacante consiguió una marca individual destacada en uno de los encuentros más exigentes de la temporada.