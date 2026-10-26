Juan Martínez Munuera protagonizó un curioso momento antes del Clásico, que terminó con una victoria merengue

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid estuvo rodeado de polémica incluso antes del silbatazo inicial. El árbitro Juan Martínez Munuera protagonizó un llamativo momento durante el protocolo previo al encuentro, luego de que saludara a todos los futbolistas del conjunto blaugrana, pero no hiciera lo mismo con los jugadores merengues.

La situación llamó la atención debido a que el silbante español pasó frente a los integrantes del Real Madrid sin estrecharles la mano, a diferencia de lo ocurrido con los jugadores del Barcelona. Sin embargo, el comportamiento del colegiado cambió cuando llegó el turno de Kylian Mbappé, a quien sí saludó, para posteriormente continuar con el resto de los futbolistas.

¿Cómo fue el arbitraje de Martínez Munuera en el Clásico?

Más allá de lo ocurrido durante los saludos, Juan Martínez Munuera recibió una valoración positiva por su desempeño en El Clásico. Fuentes arbitrales consideraron que el colegiado logró mantener el control del compromiso y evitar que las constantes disputas entre los futbolistas provocaran situaciones de mayor tensión.

El silbante alicantino dirigió su quinto enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid, demostrando experiencia para manejar un partido de alta exigencia. Aunque desde el entorno arbitral reconocieron que pudo mostrar algunas tarjetas amarillas adicionales, consideraron que sus decisiones no tuvieron consecuencias determinantes en el desarrollo del encuentro.

Conato de bronca al final del Barcelona vs Real Madrid | AP

¿Cuáles fueron las jugadas más polémicas del Barcelona vs Real Madrid?

Una de las acciones que generó mayores reclamos fue la entrada de João Cancelo sobre Yan Diomande, en la que el futbolista del Barcelona impactó con los tacos sobre el gemelo del atacante madridista. Los jugadores del Real Madrid solicitaron la expulsión, pero Martínez Munuera no mostró ninguna tarjeta y el VAR tampoco intervino para revisar la jugada.

Otra jugada discutida fue una mano de Alejandro Balde dentro del área del Barcelona, por la que el conjunto merengue reclamó un penalti. Sin embargo, tanto Martínez Munuera como el VAR consideraron que el contacto no era sancionable.