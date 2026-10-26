¿Filtran ganador? Esto pasó con el Balón de Oro y los artículos publicados de Lamine, Kane y Mbappé

En la página oficial del premio se publicaron notas con los perfiles de los tres principales favoritos al premio, lo que generó polémica

Llegó una de las fechas más esperadas del futbol internacional, con la gala del Balón de Oro. Sin embargo, la jornada empezó con polémica ya que la página oficial publicó tres artículos diferentes sobre Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé, en los cuales se daba por ganador a cada uno de los jugadores.

Alrededor de una hora antes de que iniciara el evento, varios usuarios detectaron que estaban publicados los perfiles de los tres jugadores, que llegan como favoritos a completar el podio este año. Las notas estuvieron publicadas cerca de media hora, antes de ser borradas por completo y marcar error al intentar de seguir el link original.

Tras lo ocurrido, en su propia narración en vivo, la página del Balón de Oro aseguró que fue un "error involuntario" y que no reflejan el podio. "Los perfiles de algunos candidatos al Balón de Oro, preparados por ballondor.com, se han publicado en internet de forma involuntaria. Estos artículos han sido redactados para los distintos candidatos, previendo una posible victoria. En ningún caso anuncian el podio, el cual, a día de hoy, nadie conoce", afirma el texto.

¿Qué decían los artículos filtrados del Balón de Oro?

En el caso de Harry Kane, la cabeza estaba enfocada en su capacidad goleadora y la gran temporada que tuvo con Bayern Munich y la Selección de Inglaterra, a pesar del resultado en la Copa del Mundo 2026. "Harry Kane gana el Balón de Oro 2026: estos son sus mejores y más significativos de sus 61 goles de su temporada″, se podía leer.

Así fueron los artículos "filtrados" de Harry Kane y Lamine Yamal | CAPTURA DE PANTALLA

Mientras que en el caso del jugador de Barcelona, el enfoque fue su corta edad y lo que ha logrado en tan poco tiempo, incluido el hecho de convertirse en el ganador más joven del premio si es que lo logra. "Con tan solo 19 años, Lamine Yamal se ha convertido en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro, que se creó en 1956", decía.

Finalmente, con el delantero francés, el punto fuerte de su nota era que se convirtió en el jugador con más goles en Copas del Mundo. ""Un Mundial de récord y otra lluvia de goles para el Real Madrid le han valido a Kylian Mbappé su primer Balón de Oro", contaba el artículo de Mbappé antes de que fuera borrado junto con los otros dos.

Así fue el artículo "filtrado" de Kylina Mbappé | CAPTURA DE PANTALLA

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