Trofeo del Balón de Oro en la gala de France Football | AFP
Llegó uno de los momentos más esperados del año y se conocerán a los jugadores y jugadoras elegidos como los mejores del año por un sector de la prensa
La ceremonia está programa para comenzar a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por medio de la señal de DAZN México.
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Buenos días, lectores de RÉCORD, les damos la bienvenida a la narración minuto a minuto de la gala del Balón de Oro, entregado por la revista France Football.