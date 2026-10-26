Llegó uno de los momentos más esperados del año y se conocerán a los jugadores y jugadoras elegidos como los mejores del año por un sector de la prensa

La ceremonia está programa para comenzar a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por medio de la señal de DAZN México. Para más información, puedes visitar nuestro sitio en el siguiente enlace. TRANSMISIÓN BALÓN DE ORO El trofeo del Balón de Oro, galardón entregado por France Football | AFP Buenos días, lectores de RÉCORD, les damos la bienvenida a la narración minuto a minuto de la gala del Balón de Oro, entregado por la revista France Football.