Llegó la hora de la verdad. Finalmente este lunes 26 de octubre se conocerá al mejor jugador de 2026, según la apreciación de los 100 periodistas que conforman el jurado del Balón de Oro. La ceremonia del galardón que entrega France Football está programada para comenzar a las 14:00 horas (centro de México) y podrá seguirse por DAZN México.
Lamine Yamal y Kylian Mbappé, que se enfrentaron este domingo 25 en el Clásico de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid, son los principales candidatos a llevarse el premio. Sin embargo, no se puede descartar por completo a Harry Kane, quien se ha consolidado como el mejor goleador de Europa.
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¿Quiénes son los candidatos al Balón de Oro 2026?
Además de Mbappé, Yamal y Kane, otros de los nominados destacados son jugadores como Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Khvicha Kvaratskhelia, Vinicius Jr, Ferran Torres, y el propio Lionel Messi, aunque parece difícil que el argentino se lo lleve.
Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
Pau Cubarsí (España, FC Barcelona)
Marc Cucurella (España, Chelsea/Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
Luis Díaz (Colombia, Bayern München)
Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)
Gabriel (Brasil, Arsenal)
Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Inglaterra, Bayern München)
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain)
Lamine Yamal (España, FC Barcelona)
Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)
Marquinhos (Brasil, Paris Saint-Germain)
Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)
João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Francia, Bayern München)
Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain)
Julián Quiñones (Mexico, Al-Qadsiah)
Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
Rodri (España, Manchester City/FC Barcelona)
Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
William Saliba (Francia, Arsenal)
Ferran Torres (España, FC Barcelona/Paris Saint-Germain)
Dayot Upamecano (Francia, Bayern München)
Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
¿Qué otros premios se entregan en la gala?
Además del Balón de Oro, se entregará este lunes el Trofeo Kopa (mejor jugador menor de 21 años), Trofeo Yashin (mejor portero), Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador), y club del año. Mientras que en la categoría femenina, también se reparten los mismos premios, aunque en el caso del Kopa y del Yashin será apenas la segunda ocasión que se entreguen.