El entrenador de 'La Pantera' resaltó las cualidades futbolísticas que tiene su delantero en la Liga Saudí

A pesar de haber perdido en el partido más reciente de la Liga Profesional Saudí (2-3) en contra de Al-Hilal, Julián Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador con gol para Al-Qadsiah, por lo que en la presente temporada, el mundialista mexicano ya suma cuatro goles y de igual forma que en la anterior, está empatado con Cristiano Ronaldo, aunque ambos con siete tantos menos que Ivan Toney.

Este hecho, ha desatado que su entrenador, Brendan Rodgers, se deshaga en elogios para uno de sus titulares inamovibles, agregando también que, desde su punto de vista, la posibilidad de llevarse el Balón de Oro es completamente algo merecido, pues el nivel de Julián es comparado con los mejores en el mundo.

Al nivel de los mejores delanteros

Más allá de que a algunas personas alrededor del mundo les ha parecido extraño que Julián Quiñones forme parte de los 30 nominados al Balón de Oro, a Brendan Rodgers, su entrenador en Al-Qadsiah y que ha estado al mando de futbolistas como Luis Suárez o Jamie Vardy, ha destacado que el mexicano cuenta con el nivel suficiente para ser considerado de los mejores del mundo:

He tenido la gran fortuna de trabajar con delanteros de primer nivel en mi carrera. Pienso en Luis Suárez, con quien trabajé en el Liverpool, que fue un jugador absolutamente increíble. Después de haber estado en Premier League durante mucho tiempo, si la Premier League es la referencia para los mejores jugadores, entonces no hay duda de que Julián podría jugar a ese nivel

Dentro de estas declaraciones que el norirlandés dio para The Athletic, aseguró que el jugador mexicano y mundialista con el Tri, tiene completamente merecido su lugar en la lista de los 30 nominados a ganar el Balón de Oro, pues considera que los argumentos de su último año le han dado la posibilidad de estar en esa pelea:

Si eres el máximo goleador de esta liga, vas al Mundial y brindas momentos de inspiración como los que otorgaste y obviamente, viéndolo como futbolista, con el talento y el corazón que tiene, por supuesto que merece estar en esa lista

Festejo de Julián Quiñones en el partido ante Al-Hilal | X: @AlAqdsiahEN

Julián Quiñones vuelve a marcar, pero no evita derrota del Al-Qadsiah

El Al-Qadsiah de Julián Quiñones cayó 3-2 ante el Al-Hilal en un emocionante encuentro de la Liga Profesional Saudí, donde el delantero mexicano volvió a demostrar su capacidad goleadora frente a uno de los equipos más poderosos del campeonato. Gabriel Martinelli adelantó a los visitantes al minuto 21, pero la respuesta del seleccionado nacional llegó apenas diez minutos después. Al 31', Quiñones aprovechó un preciso centro de Musab Al-Juwayr para conectar un potente cabezazo y vencer a Yassine Bounou, firmando el empate momentáneo y su cuarto gol de la temporada.

Durante el complemento, el conjunto dirigido por Simone Inzaghi recuperó la ventaja gracias a una anotación de Rúben Neves al minuto 77, mientras que Sergej Milinković-Savić amplió la diferencia al 84'. Aunque Mateo Retegui descontó tres minutos después para el Al-Qadsiah, el esfuerzo resultó insuficiente para evitar la derrota. A pesar del resultado, Julián Quiñones fue uno de los protagonistas del encuentro, al mantener su buena racha frente al arco y demostrar nuevamente su importancia en el ataque de su equipo, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos con mayor protagonismo en el extranjero.