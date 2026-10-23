El mexicano puso el empate en el duelo ante los dirigidos por Simone Inzaghi para conseguir su cuarto tanto del torneo

Julián Quiñones sigue con una temporada repleta de goles luego de que la anterior haya sido el ganador de la Bota de Oro de la Liga Profesional Saudí. El mexicano recibió un muy buen pase por parte de Musab Al-Juwayr con el que pudo rematar de cabeza y vencer al portero Yassine Bonou.

Con este tanto, el seleccionado nacional mexicano ha conseguido su cuarto gol en toda la competencia, manteniéndose en la pelea en ese rubro, más allá de que el goleador Ivan Toney se ha separado por una buena cantidad de goles en la cima.

¿Cómo fue el nuevo gol de Julián?

Fue al minuto 31 cuando el mexicano se convirtió en el autor del gol del empate en el partido ante el Al-Hilal plagado de estrellas con Simone Inzaghi al mando. Musab Al-Juwayr recibió el balón en los linderos del área grande, levantó un gran centro en vertical para Julián Quiñones y, el mexicano, logró que llegara el empate con un cabezazo certero y potente en contra de Yassine Bounou.

Previamente, con una muy pequeña diferencia de diez minutos, había sido el ex jugador del Arsenal, Gabriel Martinelli quien anotó el primer tanto del partido con un disparo de tres dedos que fue desviado con asistencia de Ollie Watkins, quien fuera su compañero de liga en Inglaterra jugando para el Aston Villa.