Messi se convierte en la gran ausencia de la Ceremonia del Balón de Oro 2026

El argentino se encuentra entre los nominados a ganar el premio

La ceremonia de la edición número 70 se celebra este 26 de octubre en Londres, donde se conocerá al sucesor del francés Ousmane Dembélé, ganador del galardón en 2025: sin embargo, se ha dado a conocer que el evento tendrá la gran ausencia de Lionel Messi que también se encuentra nominado.

El nombre del argentino había generado eco al aparecer en la lista prestigiosa de este año. El argentino, ganador de ocho Balones de Oro, fue incluido entre los candidatos tras su participación con Argentina en la Copa del Mundo y sus actuaciones con el Inter Miami.

Cabe mencionar que, su presencia entre los aspirantes no significaba que partiera como favorito ante nombres como Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé que se encuentran como serios contendientes.

Lionel Messi tras caer con Inter de Miami en la MLS | AP

¿Quién es el máximo candidato?

Según las últimas publicaciones deportivas, la disputa se mantiene abierta entre las principales figuras de la temporada. Aunque el nombre más firme es el de Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich.

El atacante aparece como uno de los goleadores durante la temporada y los títulos conquistados con su equipo. Y es que, tuvo una campaña destacada en Alemania y también aportó anotaciones importantes con la selección de Inglaterra durante el Mundial de 2026.

Harry Kane en celebración con la Selección de Inglaterra | AP

¿Cuáles son los méritos de Leo Messi?

Messi llega a esta instancia con ocho Balones de Oro y en el final de su carrera tiene la posibilidad de extender ese legado debido a su gran participación en la reciente Copa del Mundo 2026.

En Norteamérica, Leo terminó por registrar 12 asistencias en Mundiales, lo que confirmó su gran capacidad para aportar anotaciones. En cuanto a goles, el argentino cosechó 21, con 8 goles en esta reciente edición acompañado de cuatro asistencias.