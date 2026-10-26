¿Cómo le fue al América y Scarlett Camberos en el Balón de Oro?

Las Águilas y la jugadora de la Selección Mexicana representaron al futbol mexicano femenil en una histórica gala de la revista France Football

Poco a poco, el futbol femenil mexicano ha ganado su lugar en el panorama internacional y este lunes 26 de octubre se hizo historia con la presencia de Scarlett Camberos y América en la gala del Balón de Oro. Fue la primera vez que un club y una jugadora de México recibieron una nominación en los premios entregados por la France Football, aunque desafortunadamente la futbolista quedó fuera del Top 20.

Como es habitual, mucho antes del inicio de la ceremonia, la página oficial y las redes sociales del galardón revelaron el ranking, a excepción del Top 10, y en el caso de la mexicana quedó en el lugar 21. Pese a no meterse entre las 20 mejores, para tratarse de su primera nominación finalizó en un buen sitio, ya que incluso superó a jugadoras de más renombre internacional.

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Vivianne Miedema (28ª) en su cuarta nominación, Rose Lavelle (27ª) en su segunda nominación, Alex Greenwood (26ª) y Caroline Weir (25ª) en su segunda nominación son algunas de las jugadoras que tienen mayor trayectoria internacional y finalizaron debajo de la capitana de las Águilas, que pese a todo asistió a la ceremonia en Londres.

Los logros de América y Scarlett Camberos

En el caso del conjunto azulcrema, recibió su nominación después de un histórico 2026. Bajo el mando de Ángel Villacampa, las Águilas finalmente volvieron a ganar en la Liga MX Femenil al imponerse 3-1 en el marcador global a Rayadas de Monterrey.

Las Águilas también se enfrentaron a la Pandilla en el Campeón de Campeones y tras el empate 1-1 en tiempo regular, las azulcremas se impusieron 4-3 en penales. Sin embargo, el momento histórico de las de Coapa fue el triunfo 5-3 contra Washington Spirit, para ganar su primera Copa de Campeonas, primera para un club. Entre ambos torneos, Camberos sumó seis goles.