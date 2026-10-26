El delantero mexicano del Al-Qadsiah se ubicó entre los 30 mejores futbolistas de la votación del galardón que reconoce al jugador más destacado de la temporada

Julián Quiñones finalizó en el puesto 28 del Balón de Oro 2026, reconocimiento individual que distingue a los futbolistas más destacados del año. El atacante del Al-Qadsiah apareció en el ranking final, luego de una temporada en la que destacó por su capacidad goleadora en el futbol de Arabia Saudita.

El delantero, de 29 años, fue uno de los representantes de México en la lista de candidatos al galardón, en una edición que reunió a algunas de las principales figuras del futbol internacional. Su presencia llegó después de una campaña destacada con el conjunto saudí, en la que se consolidó como uno de los goleadores más efectivos de la liga.

Julián Quiñones brilló con el Al-Qadsiah y Mexico

Durante la temporada 2025-2026, Quiñones tuvo números destacados en Arabia Saudita. El mexicano marcó 33 goles en 31 partidos de la liga, cifras que le permitieron quedarse con el título de máximo anotador de la competición.

En el Mundial 2026 fue el torneo donde tuvo mayor exposición a nivel global, donde fue protagonista con 4.º gol y una 1 asistencia en 5 partidos. Rendimiento que lo llevó a estar dentro de los mejores nominados.

Sumando eso, el rendimiento ofensivo fue uno de los argumentos que acompañaron su candidatura al Balón de Oro, en la que compartió espacio con figuras del futbol europeo y mundial.

Julián Quiñones, en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Quiñones, entre los nominados al Balón de Oro

La nominación representó un reconocimiento para el atacante; desde Guillermo Ochoa no se venía a un mexicano dentro de los mejores 30 de la premuación, quien ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en México antes de continuar su trayectoria en el futbol saudí. Con Tigres, Atlas y América, conquistó títulos de Liga MX, antes de dar el salto al Al-Qadsiah.

Finalmente, Quiñones ocupó la posición 28 del ranking de 2026 (con botos todavía por saberse), un resultado que lo colocó dentro de los 30 futbolistas considerados en la clasificación del prestigioso premio individual.