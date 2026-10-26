¿Dónde ver el Al Qadisiya vs Al Sadd? Canales y hora del partido de la Jornada 3 de la Champions League de Asia

Julián Quiñones vuelve a escena en competición internacional

La Liga de Campeones de la AFC continúa su actividad y Al Qadsiah, equipo donde milita Julián Quiñones se medirá al Al Sadd de Qatar en la Jornada 3 este 26 de octubre en punto de las 12:15hrs, tiempo del centro de México, a través de ESPN y Disney+.

¿Cómo llega?

El EGO Stadium de Dammam, Arabia Saudita, será el escenario. El Al Qadsiah llega ubicado en el sexto puesto de la clasificación, con cuatro unidades producto de una victoria y un empate en sus dos primeras presentaciones dentro del Grupo B.

Julián Quiñones vuelve a marcar con el Al-Qadisiya | X: @Alqadsiah

Por su parte, el Al Sadd atraviesa un panorama complicado, pues ocupa el último lugar de la tabla sin puntos después de sufrir dos derrotas consecutivas. La principal carta ofensiva del conjunto local será Julián Quiñones, quien se ha convertido en uno de los jugadores a seguir dentro del proyecto saudí.

El atacante mexicano ya demostró su capacidad para marcar diferencias en el torneo, pues durante la primera jornada anotó en la victoria por 2-1 frente al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, al conectar un remate de cabeza que abrió el camino para el triunfo de su equipo.

El rendimiento del delantero también respalda las expectativas que existen sobre él. Antes de este compromiso, Quiñones registraba un gol en sus dos partidos de la Champions asiática, con 174 minutos disputados.

Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiya | @Alqadsiah

Además, el mexicano atraviesa una temporada productiva en el futbol saudí. Durante la campaña 2026-2027 acumula cinco anotaciones y tres asistencias en la liga local y hoy aparece dentro de los nominados al Balón de Oro.

¿Cuáles son los antecedentes?

Los antecedentes entre ambos clubes, no existe un historial reciente de enfrentamientos directos que permita establecer una ventaja clara para alguno de los dos en esta previa. El Al Qadsiah suma cuatro puntos y ha marcado tres goles en el torneo, mientras que el Al Sadd todavía no consigue anotar y ha recibido cinco tantos en sus dos compromisos anteriores.

El conjunto catarí, sin embargo, buscará cambiar su rumbo después de un arranque negativo en la Champions asiática. Sus derrotas frente al Esteghlal y al Al Hilal lo dejaron sin unidades, por lo que necesita reaccionar para mantener vivas sus posibilidades de avanzar.

Al-Qadisiya celebra gol de Julián Quiñones | X: @AlQadsiahEN

Fecha: 26 de octubre

Hora: 12:15

Estadio: EGO Stadium de Dammam