Uno de los nombres que más suena es el de Harry Kane

La carrera por el Balón de Oro 2026 llega a su momento decisivo con Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé entre los principales candidatos al reconocimiento individual más prestigioso del futbol mundial. La ceremonia de la edición número 70 se celebra este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, donde se conocerá al sucesor del francés Ousmane Dembélé, ganador del galardón en 2025.

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De acuerdo con las últimas publicaciones deportivas, la disputa se mantiene abierta entre las principales figuras de la temporada. Uno de los nombres que concentra mayor atención es el de Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, quien llega con argumentos respaldados por su capacidad goleadora y los títulos conquistados con su equipo.

Harry Kane

El atacante tuvo una campaña destacada en Alemania y también aportó anotaciones importantes con la selección de Inglaterra durante el Mundial de 2026. Su rendimiento individual lo colocó en una posición relevante en las proyecciones de especialistas y casas de apuestas, que lo consideran uno de los aspirantes más sólidos al premio.

Otro de los futbolistas que protagonizan la contienda es Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona y de la selección española. El atacante ha destacado por su capacidad para desequilibrar defensas, generar oportunidades de gol y participar en jugadas determinantes. Su desempeño durante la temporada y su participación en los éxitos de España lo mantienen en la discusión por el galardón, además de colocarlo ante la posibilidad de convertirse en el ganador más joven en la historia del Balón de Oro.

Harry Kane en celebración con la Selección de Inglaterra | AP

Kylian Mbappé

Por su parte, Kylian Mbappé también figura entre los candidatos con mayores posibilidades de llevarse el reconocimiento. El delantero francés del Real Madrid ha mantenido su protagonismo gracias a sus goles y actuaciones en las principales competiciones.

Su rendimiento con el conjunto madridista y con la selección francesa durante el Mundial fortaleció su candidatura, aunque las valoraciones publicadas antes de la ceremonia lo sitúan en una disputa directa con Kane y Yamal por los primeros lugares.

Kylián Mbappé sigue marcando, ahora contra el Sevilla | AP

Rodri

En la lista de aspirantes también destaca Rodri, mediocampista español que volvió a llamar la atención por su desempeño en el Mundial de 2026. El futbolista fue reconocido como el mejor jugador del torneo, un mérito que reforzó sus opciones de competir por el Balón de Oro. Su capacidad para organizar el juego, recuperar balones y controlar el ritmo de los partidos representa un argumento distinto al de los delanteros, pues su candidatura se apoya principalmente en su influencia colectiva dentro del campo.

Rodri calentando previo a enfrentar al Betis en LaLiga | x:@Barcelona

Lionel Messi

Otro nombre que genera expectativa es Lionel Messi, quien busca ampliar su legado en el futbol internacional. El argentino, ganador de ocho Balones de Oro, también aparece entre los candidatos mencionados en los análisis previos a la gala, luego de su participación con Argentina en la Copa del Mundo y sus actuaciones con el Inter Miami. Sin embargo, su presencia entre los aspirantes no significa que parta en las mismas condiciones que los principales contendientes señalados por las apuestas y los especialistas.

Lionel Messi en celebración con Inter Miami | AP

¿Cuáles son los otros nombres?