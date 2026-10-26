Lamine Yamal, jugador del Barcelona, en la ceremonia del Balón de Oro 2026 | AP

El español se convirtió en el primer futbolista en ganar el galardón tres veces consecutivas

¿Ya perdió el Balón de Oro? Lamine Yamal llegó a Londres con la intención de llevarse el galardón más importante de la France Football, sin embargo, de momento solamente se ha llevado a casa el Trofeo Kopa.

El futbolista español se levantó de su asiento con una cara de pocos amigos, pues en la mente del jugador, eso significa perder la oportunidad del Balón de Oro. Yamal ganó la distinción al mejor jugador joven por tercer año consecutivo, un hito histórico en la historia del galardón.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, en la ceremonia del Balón de Oro 2026 | AP

Manda mensaje a Cubarsí

Al momento de subir al estrado para recibir su galardón, Lamine Yamal dedicó un par de palabras a su familia y al Barcelona, sin embargo, su mensaje se destacó por su mensaje a Pau Cubarsí, defensor del conjunto blaugrana.

"Me gustaría que estuviera Cubarsí mi compañero. Este premio tenía que ser para él. Ojalá se lo hubiera llevado él. Agradecer a mi club y a mi selección. Tengo que seguir trabajando para conseguir títulos colectivos e individuales como éste", aseveró.

Pau Cubarsí con su Premio al Mejor Jugador Joven en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Los números de Lamine Yamal

El jugador español tuvo una Temporada 2025/26 espectacular, en la que destacó con su presencia ofensiva. Lamine Yamal tuvo un total de 25 goles y 20 asistencias en 57 partidos disputados.

Además, el futbolista alzó tres títulos, entre los que destacan la Copa del Mundo 2026. Pese a que no fue el jugador más destacado de la Furia Roja dentro del Mundial, Lamine fue el futbolista más peligroso del equipo de Luis de la Fuente.