De romper un Récord Guinness a ser la mejor delantera del mundo: ¿cómo y dónde y surgió Charlyn Corral

La atacante del Pachuca recibió el galardón junto a Harry Kane, el ganador del Balón de Oro

Charlyn Corral incrementó aún más su leyenda dentro del balompié. La delantera mexicana del Pachuca recibió el Premio Gerd Müller como la mejor delantera del mundo junto a Harry Kane y cambió una vez más los paradigmas dentro del futbol nacional. La ariete pasó de romper un Récord Guinness a todos las redes habidas y por haber en México y el mundo.

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Oriunda de Ecatepec de Morelos, Charlyn Corral nació luchando. La delantera mexicana tuvo que salir adelante desde recién nacida por una negligencia médica, que ocasionó que uno de sus pulmones colapsara. La delantera dio sus primeros pasos dentro del balompié gracias a su hermano, George Corral, quien la inscribió en la escuela Andrea 's Soccer.

Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro, con el premio a mejor delantera | AP

El Récord Guinness, su primer gran logro

A los 13 años, Charlyn Corral fue a un evento realizado en el Palacio de los Deportes y rompió un Récord Guinness. La mexicana se convirtió en la niña con más nominadas en el mundo con ocho mil 671 toques, en un total de una hora con 45 minutos. Después de dicho hito de calidad, la delantera empezó a ser una habitual en Selecciones Menores.

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En una época en la que el futbol femenil en México aún era amateur, Charlyn aceptó una beca deportiva para jugar con la Universidad de Louisville. Después de su instancia universitaria, Charlyn llegó al Merialippi United de Finlandia, equipo en el que destacó rápidamente y que le dio salida al Levante.

Charlyn Corral, delantera mexicana del Pachuca | MEXSPORT

Su actualidad con Pachuca

En dicho equipo fue donde Charlyn encontró su mejor versión y terminó por ser goleadora en varias ocasiones, lo que le dio un lugar en el Atlético de Madrid. Aunque en el conjunto colchonero no tuvo la mejor de las suertes, su legado en España será para siempre histórico.

Después de su paso por territorio ibérico, Charlyn Corral jugó en México con Pachuca, equipo en el que tampoco se cansó de marcar goles. Con las Tuzas ha ganado dos títulos de Liga MX y cinco campeonatos de goleo.