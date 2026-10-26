¿Por qué Charlyn Corral ganó el premio a Mejor Delantera del Mundo? Estos son los criterios

La atacante mexicana subió a recibir su premio junto al mejor delantero, Harry Kane

La futbolista mexicana Charlyn Corral hizo historia durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, luego de recibir el reconocimiento a Mejor Delantera del Mundo, también conocido como Trofeo Gerd Müller, gracias a sus destacadas cifras goleadoras con Pachuca y la Selección Mexicana.

Sin embargo, a diferencia de otros premios entregados durante la gala organizada por France Football, el reconocimiento obtenido por Charlyn Corral no depende de las votaciones de periodistas ni de un jurado especializado, sino de un procedimiento estadístico que considera la cantidad de goles oficiales anotados durante la temporada.

¿Por qué Charlyn Corral ganó el premio a Mejor Delantera del Mundo?

El Trofeo Gerd Müller reconoce a los futbolistas con mayor cantidad de goles oficiales durante el periodo evaluado, tomando en cuenta las anotaciones conseguidas tanto con sus clubes como con sus respectivas selecciones nacionales. De esta manera, el rendimiento goleador es el factor determinante para elegir a los ganadores.

En el caso de Charlyn, su capacidad goleadora con Pachuca fue fundamental para conquistar el reconocimiento internacional. La atacante mexicana se consolidó como una de las delanteras más productivas del futbol mundial, además de mantenerse como una de las principales referentes ofensivas de la Liga MX Femenil.

Harry Kane y Charlyn Corral, en la gala del Balón de Oro | AFP

De hecho, durante el año natural 2025, Corral registró 57 anotaciones oficiales, de las cuales 50 fueron con Pachuca y siete con la Selección Mexicana, cifras que también le permitieron recibir el reconocimiento de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) como máxima goleadora mundial. Sin embargo, dicho registro corresponde a un periodo distinto al evaluado para el Balón de Oro 2026.

¿Cómo se elige al ganador del Trofeo Gerd Müller en el Balón de Oro?

De acuerdo con los criterios oficiales del Balón de Oro, el premio al Mejor Delantero y Mejor Delantera del Mundo se entrega mediante un procedimiento estadístico, por lo que no existe una votación para elegir al ganador. El organismo contabiliza los goles oficiales conseguidos durante la temporada futbolística, en lugar de considerar únicamente lo realizado durante el año natural.

Otra diferencia importante respecto al Balón de Oro principal es que no se necesita una lista previa de nominados para determinar al ganador. El reconocimiento corresponde al futbolista que consigue el mayor registro goleador en su categoría. Incluso, si dos jugadores terminan empatados, pueden compartir el premio, como ocurrió en 2024 con Harry Kane y Kylian Mbappé, quienes finalizaron con 52 anotaciones cada uno.

Harry Kane y Charlyn Corral, en la gala del Balón de Oro | AFP