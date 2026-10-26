¡México de fiesta! Pese a que las primeras horas de la ceremonia del Balón de Oro no fue de lo mejor para los nominados, Charlyn Corral cambió la historia dentro de la ceremonia. La delantera del Pachuca recibió el premio a Mejor Delantera del Mundo junto al inglés, Harry Kane.
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La jugadora mexicana subió al estrado y dio unas palabras llenas de sentimiento, dedicando el reconocimiento al futbol femenil nacional. Además, Corral pidió un momento de aplausos para Scarlett Camberso, quien terminó en el lugar 21 dentro de la nominación para el Balón de Oro.
El discurso de Charlyn Corral
Con la voz entrecortada y orgullosa del logro, Charlyn se encargó de mandarle un mensaje a todo México, en especial a la Liga MX Femenil, la directiva del conjunto de las Tuzas y a la propia Scarlett Camberos.
"Muy buenas noches a todos, la verdad que me encuentro muy feliz de estar aquí, ser una mexicana, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento. Me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil, un ejemplo es mi compañera Scarlett que también estuvo nominada entre las primeras treinta y que también quiero que le demos un aplauso", comenzó.
La jugadora del Pachuca también tuvo un momento especial para agradecer a parte del equipo de la Bella Airosa, pero en especial a sus compañeras. Charlyn dejó el escenario emocionada, pero con la frente en alto al saber que hizo historia.
"Quiero agradecer a mi club, al Club Pachuca, a los presidentes, a los directivos, a mis entrenadores, al staff, pero sobre todo a mis compañeras que espero que me estén viendo el día de hoy", aseveró.
¿Por qué Charlyn Corral ganó el reconocimiento?
La futbolista mexicana recibió el galardón gracias a la cantidad de goles que anotó durante el período establecido, sumando anotaciones con club y Selección Nacional. En total, durante el año calendario de 2025, Charlyn Corral anotó 57 goles; 50 con las Tuzas y siete con el Tricolor.