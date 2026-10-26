La ariete mexicana del Pachuca recibió el galardón junto a Harry Kane

¡México de fiesta! Pese a que las primeras horas de la ceremonia del Balón de Oro no fue de lo mejor para los nominados, Charlyn Corral cambió la historia dentro de la ceremonia. La delantera del Pachuca recibió el premio a Mejor Delantera del Mundo junto al inglés, Harry Kane.

La jugadora mexicana subió al estrado y dio unas palabras llenas de sentimiento, dedicando el reconocimiento al futbol femenil nacional. Además, Corral pidió un momento de aplausos para Scarlett Camberso, quien terminó en el lugar 21 dentro de la nominación para el Balón de Oro.

Charlyn Corral, goleadora de las Tuzas | Mexsport

El discurso de Charlyn Corral

Con la voz entrecortada y orgullosa del logro, Charlyn se encargó de mandarle un mensaje a todo México, en especial a la Liga MX Femenil, la directiva del conjunto de las Tuzas y a la propia Scarlett Camberos.

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"Muy buenas noches a todos, la verdad que me encuentro muy feliz de estar aquí, ser una mexicana, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento. Me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil, un ejemplo es mi compañera Scarlett que también estuvo nominada entre las primeras treinta y que también quiero que le demos un aplauso", comenzó.

Scarlett Camberos en la gala del Balón de Oro con su playera de América | AFP

La jugadora del Pachuca también tuvo un momento especial para agradecer a parte del equipo de la Bella Airosa, pero en especial a sus compañeras. Charlyn dejó el escenario emocionada, pero con la frente en alto al saber que hizo historia.

"Quiero agradecer a mi club, al Club Pachuca, a los presidentes, a los directivos, a mis entrenadores, al staff, pero sobre todo a mis compañeras que espero que me estén viendo el día de hoy", aseveró.

Charlyn Corral | Imago7

¿Por qué Charlyn Corral ganó el reconocimiento?