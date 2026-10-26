"Es un orgullo", expresó Jesús Martínez por el Trofeo Gerd Müller a Charlyn Corral; habrá homenaje a la jugadora en la Investidura

La delantera estuvo en la ceremonia como la máxima anotadora en el más reciente año futbolístico y recibió su premio a lado de Harry Kane

Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca, aseguró en exclusiva para RÉCORD que se siente "orgulloso" por la obtención del galardón de Charlyn Corral, delantera de las Tuzas, quien esta noche conquistó el Balón de Oro a la goleadora en el fútbol femenil, logro que también será reconocido en la investidura del Salón de la Fama de Pachuca.

​“Es una gran muchacha… Cerró con mi frase de que los sueños de los grandes soñadores siempre son superados… Qué linda muchacha. Habló bonito, con categoría, es una chin…”, expresó de forma rápida Martínez, quien llevaba prisa.

​“Es el premio máximo que hay en la historia del fútbol. ¡Imagínate si no estoy orgulloso! Ha ganado a la mejor goleadora del mundo junto con Harry Kane. Un orgullo, estoy muy emocionado”, señaló Martínez, quien además reveló que el próximo 10 de noviembre, en la Investidura del Museo del Futbol, se dará un espacio para que Charlyn pueda presumir su galardón, reconocimiento que para muchos resultó sorpresivo, pues no se esperaba que Corral fuera distinguida con uno de los trofeos más importantes del balompié mundial.

Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro, con el premio a mejor delantera | AP

​En la gala del Balón de Oro 2026 organizada por France Football y la UEFA, Charlyn Corral hizo historia al conquistar el Trofeo Gerd Müller (premio a la Máxima Goleadora / Delantera del Año en la rama femenina), convirtiéndose en la primera futbolista mexicana en recibir un galardón en esta ceremonia.

​El Trofeo Gerd Müller premia estrictamente a la máxima artillera del periodo computable sumando club y selección nacional. Corral se impuso en el balance global al registrar más de 50 anotaciones oficiales entre las Tuzas del Pachuca y la Selección Mexicana, superando los registros de las principales figuras europeas y de la NWSL.