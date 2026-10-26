Francisco Chacón y Fernando 'Cantante' Guerrero, en su etapa como silbantes, en Liga MX | IMAGO7

El exárbitro criticó que Carlos Álvarez no fuera expulsado por taparse la boca durante un enfrentamiento con un futbolista de los Tuzos y cuestionó el análisis arbitral de la transmisión de TUDN

Francisco Chacón, exárbitro del futbol mexicano, cuestionó la decisión de no expulsar a Carlos Álvarez por una acción en la que se cubrió la boca mientras encaraba a un jugador del Pachuca. Además, lanzó críticas contra el ‘Cantante’ Guerrero por su análisis arbitral realizado durante la transmisión de TUDN.

A través de redes sociales, Chacón consideró que la jugada ameritaba una tarjeta roja para el juegador del América y señaló que el VAR llamó al árbitro Marcos Quintero Huitrón para revisar la acción. Sin embargo, desde su perspectiva, el silbante no se atrevió a mostrar la expulsión, pese a que el reglamento contempla sanciones para determinadas conductas en las que un futbolista se tapa la boca al comunicarse con un adversario.

Francisco Chacón cuestiona que Carlos Álvarez no fuera expulsado

El exsilbante manifestó su inconformidad con la decisión arbitral y aseguró que la acción era suficientemente clara para sancionar al jugador del América. En su publicación, también hizo referencia a la intervención del VAR y a la revisión realizada por el árbitro central.

“Es increíble que no expulsen a Carlos Álvarez”, escribió Chacón, quien sostuvo que el futbolista se cubrió la boca para insultar a su rival. Asimismo, señaló que el árbitro tuvo la oportunidad de revisar la jugada, pero finalmente decidió no mostrar la tarjeta roja.

Como parte de su argumento, el exárbitro citó un apartado de las reglas del juego relacionado con la conducta de los futbolistas: “Taparse la boca cuando se comunique con un adversario en una forma o situación provocadora, despreciable o exaltada”.

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Chacón lanza críticas contra el Cantante Guerrero

La inconformidad de Francisco Chacón no se limitó a la decisión tomada dentro del terreno de juego. El exárbitro también arremetió contra el analista arbitral de la transmisión de TUDN, conocido como el 'Cantante' Guerrero, por no señalar lo que, a su juicio, debió ser una expulsión.

“Lo más ridículo es que el pseudo ‘analista’ arbitral de la transmisión no tenga los tamaños para decir que es roja”, expresó Chacón en su publicación.

Finalmente, el exsilbante cuestionó la postura del comentarista y lanzó un señalamiento sobre sus supuestos intereses, tanto durante su etapa en el futbol como en su trabajo actual en los medios de comunicación.