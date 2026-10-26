El presidente deportivo del conjunto Azulcrema habló sobre lo que se viene

El Apertura 2026 aun no concluye y el Club América ya piensa en los refuerzos de cara al Clausura 2027, previo al duelo ante Pachuca en el Estadio Banorte Santiago Baños, presidente deportivo, reveló los nombres de los posibles fichajes para el siguiente torneo.

El dirigente Azulcrema resaltó que se quedaron con ganas en la adquisición de elementos: “Sí, un volante, un 8, nos quedamos cortos en la contratación en la última ventana”, destacó en entrevista con TUDN.

“Desafortunadamente, se presentó la oportunidad de (Luis) Chávez y la oportunidad de (Nelson) Deossa, no pudimos cerrar a ninguno por diferentes factores, pero ahora en diciembre trataremos, si no son ellos dos alguien más que pueda llegar a llenar ese hueco para estar completos”, catapultó.

Nelson Deossa América ROTA

¿Se va Raphael Veiga del América?

Mientras tanto sobre el caso de Raphael Veiga aseguró que volverá para Liguilla: “Es complicado por muchos factores, fue a operarse a Brasil, regresará para la Liguilla, para estar con el plantel.

"Es complicado el tema de la compra porque no es un jugador barato, en la nómina también nos pega mucho, es difícil, se ven pocas probabilidades de que pueda seguir”, catapultó sobre el brasileño.

Raphael Veiga llega a un partido de América en el Estadio Banorte | Imago7

¿Cómo terminó el duelo ante Pachuca?

América fue sorprendido ante el Pachuca; y es que, el cuadro hidalguense apareció primero y al minuto 11 Alan Bautista aprovechó un error de Érick ‘Chiquito’ Sánchez para abrir el marcador.

Corría el minuto 46, instantes en que Brian Rodríguez recibió una pelota a profundidad y mandó un centro que Henry Martín conectó con el pecho para marcar el 1-1.

Finalmente, Al 71, Salomón Rondón habilitó a Oussama Idrissi, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, imposible para Malagón y dejar el 1-2.