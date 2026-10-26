¿Quién es Charlyn Corral, la mexicana que ganó el premio a la Mejor Delantera del Mundo?

La delantera de Pachuca se ganó el reconocimiento durante la ceremonia del Balón de Oro

Charlyn Corral sigue haciendo historia y este lunes 26 de Octubre recibió un nuevo reconocimiento. La futbolista mexicana ganó el premio de Mejor Delantera del Mundo, distinción que compartió con el atacante inglés Harry Kane durante la ceremonia del Balón de Oro 2026. Este premio, más allá de su importancia por la temporada pasada, se encarga de reafirmar una histórica carrera de la futbolista mexicana.

El premio llegó después de una temporada 2025-2026 en la que la delantera mexicana registró 46 goles en 46 partidos disputados. Durante el Apertura 2025, Corral se adjudicó el campeonato de goleo de la Liga MX Femenil con 22 anotaciones en temporada regular, con lo que superó la marca que ella misma había establecido. En el Clausura 2026 terminó como segunda máxima anotadora del certamen.

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Una trayectoria histórica

El reconocimiento internacional se suma a una trayectoria que comenzó desde su infancia y que la llevó a competir en torneos de selecciones nacionales, jugar en el futbol universitario de Estados Unidos y convertirse en una de las representantes mexicanas con mayor recorrido en el balompié español.

Su carrera 'profesional' comenzó con tan sólo 14 años. La nacida en el Estado de México participó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Rusia 2006, donde se convirtió en la anotadora más joven en la historia de la competencia. La FIFA llegó a describirla como una "niña prodigio".

A lo largo de su trayectoria representó a México en tres ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y dos torneos de la categoría mayor, además de participar en procesos de clasificación y competencias regionales.

Charlyn Corral celebrando una anotación en el Pre Mundial Femenil FIFA 2006 | MEXSPORT

Su primera experiencia mundialista absoluta llegó en Alemania 2011, torneo al que México regresó después de 12 años de ausencia. El equipo consiguió su clasificación tras vencer a Estados Unidos en el Premundial de la Concacaf de 2010. Con 19 años, Corral disputó minutos frente a Nueva Zelanda y formó parte de un representativo que concluyó en la undécima posición.

Tras brillar con las Selecciones Mexicanas, la delantera continuó con su desarrollo en el futbol universitario estadounidense, donde acumuló distinciones individuales y reconocimientos en las conferencias BIG EAST y American Athletic Conference.

Posteriormente, emigró al futbol europeo para jugar en España. Con el Levante UD obtuvo el título de máxima goleadora de la Liga Iberdrola durante la temporada 2017-2018, además de conseguir reconocimientos como mejor delantera y formar parte de los onces ideales del campeonato en distintas campañas. Posteriormente fichó con Atlético de Madrid aunque sólo disputó 21 partidos antes de llegar al futbol mexicano.

En sus cinco temporadas en el futbol español, Charlyn destacó como goleadora registrando 98 anotaciones, con su mejor año siendo el 2017-18 cuando logró marcar 24 tantos en 29 partidos.

Charlyn Corral en un partido del Levante | FACEBOOK LEVANTE UD FEMENINO

Éxito inmediato en México

La llegada de Charlyn Corral a las Tuzas del Pachuca para el Apertura 2021 marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera. La futbolista se incorporó al equipo hidalguense después de su experiencia en Europa y de superar una lesión de rodilla que sufrió durante su etapa con el Atlético de Madrid.

En su primer torneo con Pachuca anotó cuatro goles quedando a deber. Pero a partir de la segunda campaña, incrementó su producción ofensiva y ha registrado doble dígito de goles en cada edición.

Charlyn Corral, goleadora de las Tuzas | Mexsport

La mexicana continuó con su producción anotadora en los siguientes años. En 2023, 2024 y 2025 recibió el reconocimiento de máxima goleadora de la Liga MX Femenil, de acuerdo con los antecedentes de su trayectoria, y también fue distinguida como máxima anotadora mundial por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) en esos tres años.

Durante el Apertura 2025 volvió a establecer una marca personal al registrar 22 anotaciones en temporada regular, con lo que superó su anterior récord de 20 goles. Ese desempeño la colocó nuevamente entre las principales referentes ofensivas del futbol mexicano.

Hoy, Charlyn ya presume de 176 goles en el futbol mexicano, cifra que la tiene como segunda máxima anotadora del torneo mexicano sólo por detrás de los 181 de Alicia Cervantes.

Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro, con el premio a mejor delantera | AP

A lo largo de su carrera, la atacante mexicana ha acumulado premios en categorías juveniles, competencias universitarias, torneos internacionales y ligas profesionales. Entre los más destacados se encuentran: