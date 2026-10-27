Un exintegrante de Barcelona se sumará al conjunto valenciano con miras a mejorar su situación en LaLiga

Con apenas tres partidos en el banquillo, Javier Aguirre no ha logrado sacar a Valencia de zona de descenso. El 'Vasco' tiene poco tiempo desde que se convirtió en entrenador del club, pero la urgencia de la directiva es tal que realizarán más cambios en el cuerpo técnico, con la llegada de Unai Alba como nuevo preparador de porteros.

De acuerdo con la prensa española, ante la crisis de resultados que no mejora, la directiva se reforzará con un nuevo preparador de porteros. Según el diario AS, Unai Alba trabajará de la mano de Andoni Ochotorena como entrenador en el primer equipo y también en la Academia; se espera que este martes se haga oficial su incorporación y firmaría hasta el 30 de junio de 2027.

¿Quién es Unai Alba, nuevo colega de Javier Aguirre en Valencia?

Para Alba, originario del País Vasco, no será su primera experiencia con Valencia, ya que trabajó como coordinador en las fuerzas básicas desde 2014 hasta que se marchó a la filial de Barcelona como preparador de porteros en diciembre de 2023. Después de casi tres años con los culés, regresa a Ciudad Deportiva de Paterna y colaborará de cerca con Aguirre.

En su despedida en redes sociales, Unai Alba agradeció al club blaugrana por la oportunidad que le dio e incluso mencionó a Rafael Márquez como uno de los colaboradores con los que compartió camino. "Perdónenme si en algún momento no estuve a la altura con alguno de vosotros", se lee en su carta, en la cual le dice adiós al Barça pero no confirma su llegada a Valencia.

Unai Alba como entrenador de porteros en la filial de Barcelona | LINKEDIN: Unai Alba Pagadizabal

Sin embargo, su incorporación se trata de una decisión exclusiva del club. De acuerdo con diario AS, el 'Vasco' quería sumar a su cuerpo técnico a Joseba Ituarte, quien fue su preparador de porteros en años recientes, pero Valencia solo le permitió incorporar como asistentes a Toni Amor y Pol Llorente.

¿Cuándo es el próximo partido de Valencia?

Este miércoles 28 de octubre será el siguiente compromiso de Aguirre y compañía, cuando visiten a Tavernes en la Primera Ronda de la Copa del Rey. El encuentro está programado a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y será una buena oportunidad para que el Vasco logre su primera victoria.

Conferencia de prensa de Aguirre previo a debut con el Valencia | valenciacf.com