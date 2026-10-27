¿Por qué hubo boicot contra Mbappé en China? Esto es lo que pasó con el jugador francés

LaLiga y el futbolista de Real Madrid ya se posicionaron tras las declaraciones ofensivas para el pueblo chino

Menos de 24 horas después de que se confirmó su derrota ante Harry Kane en la lucha por el Balón de Oro, Kylian Mbappé se volvió noticia pero no por un buen motivo. El jugador francés fue objeto de un "boicot" comercial en China, luego de que sus comentarios sobre Mao Zedong, conocido como Mao Tse-Tung, se hicieron virales.

El jugador de Real Madrid se río de los 'memes' que lo comparan con el expolítico chino, pero sus palabras no fueron bien recibidas y varias marcas finalizaron sus acuerdos comerciales con él. Ante el impacto de sus comentarios, el futbolista ofreció disculpas este martes, mientras que LaLiga se deslindó del francés para evitar repercusiones.

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¿Qué pasó entre las empresas chinas y Mbappé?

Muy temprano este martes, varias empresas chinas, entre las cuales destaca el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, anunciaron la finalización de sus acuerdos comerciales con Mbappé. Esto luego de que el jugador aparentemente se refirió al fundador del Partido Comunista de China como dictador.

En un video con The Bridge Show que empezó a circular en redes, le preguntan a Mbappé cuál es su meme favorito de sí mismo. "Un vídeo que alguien hizo de un tipo... creo que era un dictador chino", declara antes de que en el video muestren una imagen alterada de su rostro sobre el cuerpo de Mao Zedong, con un traje azul.

El rostro de Mbappé en una campaña de publicidad en China | AP

A raíz de estas palabras comenzaron a publicarse los comunicados de las empresas chinas que se desvincularon con el delantero francés, aunque ninguna refirió directamente a la entrevista. Solo afirmaron que se oponen a "cualquier palabra o acción que hiera el sentimiento nacional".

La plataforma de redes sociales RedNote se sumó a las críticas y, aunque su acuerdo de colaboración con Mbappé finalizó en diciembre de 2024, afirmó que eliminaría todo material promocional relacionado. Además, la cuenta del francés fue bloqueada y no pudo aceptar nuevos seguidores este martes.

Por último, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, fue cuestionado sobre la polémica y afirmó que "las palabras y acciones que hieren los sentimientos del pueblo chino se encontrarán, naturalmente, con la oposición conjunta de todos los sectores de la sociedad china".

La disculpa de Mbappé y la postura de LaLiga

Como consecuencia a este boicot comercial, el futbolista publicó un comunicado en sus redes sociales para disculparse por no dimensionar el impacto de sus palabras. “Mi comentario fue desafortunado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo”, se lee en el texto.

"Me disculpo con todas las personas a quienes mis palabras hayan ofendido. Esta no fue para nada mi intención. Tengo un absoluto respeto por el pueblo chino y su historia, y sinceramente lo lamento", concluye el comunicado, escrito en francés, chino y en inglés.

Mbappé en celebración con Real Madrid | AP

Por su parte, LaLiga, donde actualmente milita Mbappé, se deslindó por completo de lo ocurrido para evitar repercusiones en su acuerdos institucionales y comerciales con China. "LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos".

"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes. Trasladamos nuestro respeto a China, a sus instituciones y a su pueblo, y valoramos profundamente el apoyo de los millones de aficionados que nos siguen cada semana", escribió.

De igual forma, reiteró su compromiso institucional de cuidar una relación construida por años y señaló que está trabajando con socio e interlocutores chinos para abordar la situación. Por último, aseguró que pondrá en marcha "un protocolo de sensibilización y comunicación que promueva el respeto a las distintas culturas y contribuya a prevenir situaciones similares".